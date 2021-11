Na Sibíri havarovalo nákladné lietadlo a začalo horieť: Záchranné akcie stále prebiehajú, zahynuli 2 ľudia

Stroj sa zrútil neďaleko obce Pivovarika, zhruba 4200 kilometrov východne od Moskvy. Lietadlo sa krátko pred incidentom v Irkutskej oblasti stratilo z radarov. "Na mieste prebiehajú záchranné akcie," uviedlo ministerstvo v krátkej tlačovej správe. Nemenovaný zdroj blízky miestnym úradom uviedol, že minimálne dvaja ľudia pri nehode zahynuli.

Russian cargo plane crashes in Siberia with 7 on board: ministry https://t.co/sZ0o7elbKu pic.twitter.com/z3ITcigpax