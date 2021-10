Živil sa Michelangelo ako falšovateľ umenia?

„Má viac než 1000 rokov, pochádza až z antických dôb,“ dušuje sa predajca, ktorý práve zámožnému zákazníkovi ukazuje mimoriadne vydarenú sochu Spiaceho Amora. Záujemca podvod neočakáva, lebo dielo vyzerá autenticky do najmenšieho detailu. Navyše by ho predsa nedokázal vytvoriť len tak nejaký falšovateľ, jedine že by bol sám veľkým majstrom…