Muž zo CIA varuje pred útokom Číny: Môže to začať ako hybridná vojna na ukrajinskom Donbase

Na začiatku nepôjde o skutočný vojenský konflikt, ale o spôsob hybridnej vojny, tvrdí Kelton. Je to preto, lebo na čínsky útok by mohlo reagovať spoločne niekoľko štátov.

V snahe o získanie Taiwanu by mohlo Číne pomáhať Rusko. Kelton si tiež myslí, že čínsky prezident "nepochybne dospel k záveru, že pre neho bude výhodou, keď sám rozhodne o termíne akcie proti Taiwanu a bude ju koordinovať s Rusmi, aby Spojené štáty čelili viacerým krízam“.

Najnaliehavejšou témou novo zriadeného strediska CIA pre Čínu je ovládnutie Taiwanu Čínou, povedal v nedeľu podľa portálu novinky.cz tajomník CIA David Cohen.

Dôležitá je domáca politika

Teraz pred 20. zjazdom komunistickej strany Číny je dôležité zistiť, ako čínsky prezident Si Ťin-pching nazerá na otázku zabratia Taiwanu. Všetko sa bude odvíjať od domácej politiky, podľa nej potom bude reagovať aj prezident. Nemalý význam má aj otázka pomeru síl USA a Číny.

Je možné, že ako prvý pokúsi obsadiť Čína ostrov Ťin-men. Ten sa nachádza len desať kilometrov od čínskeho územia. Bojovalo sa o neho počas druhej taiwanskej krízy v roku 1928. Za zmienku stoja a Prataské ostrovy, ktoré majú rozlohu 1,7 km štvorcových a sú neobývané. Taiwan však na nich má stálu posádku. Pri prípadnom obsadení týchto ostrovov by si Čína mohla odskúšať, aká by bola reakcia sveta ešte pred samotným útokom na Taiwan, píšu novinky.cz

Zdroj: Profimedia.sk

Simulácia útoku na ostrovy

V Centre pre novú americkú bezpečnosť (NSAC) prebehla simulácia útoku na Prataské ostrovy. Vysvitlo z nej, že USA by mali ťažšiu pozíciu, pretože Čína by len jednoducho stiahla svoje jednotky z ostrovov, ale výrazne by jej to neublížilo.

Podľa NSAC by prípadné sankcie mali na Čínu minimálny dopad, ktorý by sa okrem toho ukázal až po dlhšej dobe. Čomu chcú Washington a Tchaj-pej vyhnúť, je ostrý vojenský konflikt. V tom prípade by USA museli do konfliktu zapojiť aj základne, ktoré majú nablízku.

Pre USA to bude test

USA odchodom z Afganistanu stratili časť dôveryhodnosti. „Ľudia by nemali hovoriť, keď ste sa nepostavili za Afganistan, urobíte to pre iné krajiny?“, uviedol pre web Defense Ona bývalý spravodajstva Norman Roule. Dodal, že Taiwan je pre USA testom. Hlavnou otázkou je tu otázka dôvery.

Zdroj: Profimedia.sk

Nebezpečie pre kyberpriestor

Čína je najväčším nebezpečenstvom pre kyberpriestor, tvrdia vojenskí experti a odborníci na bezpečnosť. Čína sa stala čoraz agresívnejšou a otvorene prejavuje snahu hľadať slabiny v softvéri a v bežných spotrebičoch, upozornil Rob Joyce, ktorý je šéfom amerického riaditeľstva pre kybernetickú bezpečnosť Národného bezpečnostného úradu (NSA).

V júni sa konala súťaž Tianfu Cup. Hackeri dostávali finančné odmeny, keď dokázali nájsť slabiny v predloženom softvéri. Ako tvrdí Joyce podobne hľadajú slabé miesta aj v operačných systémoch Windows 10 a Linux, ale aj v najpoužívanejších prehliadačoch Chrome a Safari a takisto sa pokúšajú preniknúť do iPhonov a prenosov bluetooth, píšu novinky.cz.