KORONAVÍRUS Česká vláda zvažuje prísnenie opatrení: Covidpasy možno budú priepustkou do práce

Očkovanie

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

PRAHA - V prípade ďalšieho zhoršovania situácie so šírením koronavírusu zváži česká vláda sprísnenie opatrení. Jednou z možností je, aby do práce smeli chodiť iba ľudia s covidpasom – teda potvrdením o zaočkovaní alebo prekonaní covidu, prípadne s negatívnym testom, ktorý by si však museli sami zaplatiť.