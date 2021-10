Voľby v Česku sa skončili: NOVÁ PREDIKCIA hovorí, že Babiš možno nevyhrá

PRAHA - Vo voľbách víťazí po sčítaní troch štvrtín okrskov hnutie ANO s 28,90 percentami hlasov pred koalíciou Spolu, ktorá mala 25,66 percenta. Tretia bola koalícia Pirátov a STAN s 14,42 percentami. Do Snemovne by sa dostali štyri zoskupenia, vyplýva z výsledkov na webu volby.cz. Vládne ČSSD má priebežne 4,90 percenta, a do Snemovne by sa tak nedostali. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 10,31percenta. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Snemovne zostáva ČSSD s 4,86 percentami, Přísaha s 4,80 percentami a KSČM s 4,86 percentami. Volebná účasť sa pohybuje okolo 60,84 percenta.

Aktualizované 17:49 Česi na Slovensku volili hlavne koalície Spolu a Pirátov so Starostami, na treťom mieste skončilo hnutie ANO. Vyplýva z výsledkov volieb do Snemovne na ambasáde v Bratislave, ktoré poskytla vedúca konzulárneho oddelenia veľvyslanectva Hana Jelínková. Platných bolo 408 hlasov, čo je porovnateľný počet s predchádzajúcimi voľbami do Snemovne v roku 2017.

Koalíciu Spolu zvolilo vo volebnej miestnosti na českej ambasáde na Slovensku 165 voličov, čo znamená dve pätiny z celkového počtu platných hlasov. Koalícia Pirátov a Starostov dostala 132 hlasov a hnutie ÁNO premiéra Andreja Babiša 57 hlasov. Dvojciferný počet hlasov získali ešte hnutia Prísaha (12 hlasov) a doteraz vládna sociálna demokracia (11 hlasov).

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Pred štyrmi rokmi bolo na českej ambasáde na Slovensku odovzdaných 419 platných hlasov. Najviac Čechov vtedy vo volebnej miestnosti na veľvyslanectve dalo svoj hlas TOP 09 a ODS, ktoré sú teraz súčasťou koalície Spolu.

Aktualizované 17:40 Hnutie ANO získalo v Ústeckom kraji najvyšší podiel hlasov zo všetkých krajov v krajine. Na severe Čiech bol tento rok lídrom kandidátky premiér Andrej Babiš. Po sčítaní 93 percent hlasov v regióne má ÁNO v kraji celkovo 36,63 percent hlasov. Vyplýva to z informácií na webe www.volby.cz. Pred štyrmi rokmi ale hnutie v Ústeckom kraji zvíťazilo ziskom 37,55 percenta hlasov. V Ústeckom kraji podľa predbežných výsledkov druhá skončila koalícia Spolu so ziskom 19,32 percent hlasov a tretí koalície Pirátov a STAN, ktorí dostali 12,79 percenta hlasov. Štvrté SPD má podľa predbežných výsledkov 12,14 percenta hlasov. Premiér v piatok vhodil svoj hlas vo voľbách do snemovne v Lovosiciach na Litoměřicku, kde sídli spoločnosť Lovochemie patriaca do koncernu Agrofert. Babiš v Lovosiciach získal 41,55 percenta hlasov. V Ústeckom kraji sa počas volebnej kampane Babiš objavoval opakovane. Zavítal sem aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Zdroj: SITA/Sulova Katerina/CTK via AP

Aktualizované 17:28 Voľby do Snemovne podľa predikcie televízie CNN Prima News a servera iROZHLAS.cz vyhrá koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) tesne pred hnutím ANO. Z ich výpočtov po sčítaní štyroch pätín odovzdaných voličských lístkov vyplynulo, že Spolu bude mať 27,5 percenta hlasov a ANO 27,4 percenta. Po sčítaní asi pätiny hlasov ukazovali predikcie ešte na tesné víťazstvo ÁNO pred Spolu. Do dolnej komory parlamentu sa s nimi dostane ešte koalícia Pirátov so STAN a hnutia SPD. Doteraz vládna ČSSD je v uvedených odhadoch výsledkov volieb pod piatimi percentami potrebnými pre vstup do Snemovne. Komunisti budú mať podľa predikcií okolo štyroch percent hlasov.

Na treťom mieste vo voľbách skončí Piráti sa STAN. Výpočet agentúr STEM / MARK a STEM pre televíziu CNN Prima News im prisúdil po sčítaní 80 percent hlasov zisk 15,45 percenta, za nimi bude SPD s 9,66 percenta. Volebný výsledok sociálnej demokracie bude podľa predikcie televízie činiť 4,71 percenta, prísaha bývalého policajta Róberta Šlachtu by mala získať 4,69 percenta hlasov a KSČM 3,67 percenta. Rovnaké poradie strán vo voľbách ukázala aj predikcia, ktorú zverejnil server iROZHLAS a ktorá vznikla v spolupráci s Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity. Podľa nej Piráti so STAN vyjdú z volieb s 15,47 percenta hlasov. Do Snemovne sa podľa serveru dostane aj SPD s 9,66 percenta. Volebný výsledok ČSSD a Prísahy bude podľa výpočtu serveru podobný, okolo 4,7 percenta, a komunisti získajú o percentuálny bod menej.

Aktualizované 17:21 Hajtman Moravskosliezskeho kraja Ivo Vondrák (ANO) by privítal, keby vládu zostavilo jeho hnutie s koalíciou Spolu. Právo zostaviť vládu by podľa neho mala dostať víťazná strana, aj keď budú mať koalícia Spolu a Pirátov so Starostami v Snemovni dokopy väčšinu hlasov. O povolebnom usporiadaní bude ANO podľa vicepremiéra Karla Havlíčka chcieť rokovať s jednotlivými stranami. Tesná väčšina koalícií nemá príliš veľkú perspektívu, uviedol Havlíček. Zatiaľ neuzavreté sčítanie dáva šancu koalície Spolu a Pirátom a STAN dať dohromady väčšinu 105 hlasov.

Vondrák novinárom povedal, že ešte dnes sa pravdepodobne zíde výbor hnutia, ktorý zostaví povolebný vyjednávací tím. Mrzelo by ho, ak by sa do Snemovne nedostala sociálna demokracia. Podľa Havlíčka bude povolebný vývoj závisieť aj na prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorý avizoval, že dá možnosť zostaviť vládu predsedovi víťaznej strany, nie koalície.

Aktualizované 17:15 Líder KSČM v Ústeckom kraji a niekdajší námestník hajtmana Jaroslav Komínek vidí za neúspechom strany podporu menšinovej vlády ANO a ČSSD v uplynulom volebnom období. Podľa neho je čas na výmenu vedenia komunistov. Komínek to povedal po sčítaní 90 percent hlasov, z ktorých vyplývalo, že KSČM sa nedostane do Snemovne.

Komunistická strana Čiech a Moravy zaznamenala historický volebný neúspech. "Vedenie strany nás doviedlo do tejto situácie. My sme to v Ústeckom kraji dlhodobo hovorili. Ústecký kraj dlhodobo nepodporoval toleranciu tejto vlády. Naši poslanci nás pochovali," povedal Komínek.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic/Petr David Josek

"Jednoznačne za neúspechom vidím toleranciu vlády a to, že pred tým naše vedenie schovávalo hlavu do piesku," uviedol. "Voľby ukázali, čo si o tom myslia naši voliči," dodal. Pred ďalšími voľbami má KSČM podľa Komínka čas na obnovenie dôvery voličov. Zdôraznil, že je potrebné, aby nastúpili do vedenia mladí ľudia. V Ústeckom kraji má po sčítaní 90 percent hlasov KSČM celkom 4,04 percenta, v roku 2017 skončilo KSČM tretí so ziskom 9,89 percenta a tretí bolo tiež v roku 2013, vtedy dostalo 20,33 percenta hlasov. Za prepadom v Ústeckom kraji podľa Komínka stojí to, že tu kandidoval premiér Andrej Babiš (ANO) a tiež to, že sa tento rok do Ústeckého kraja započítavajú hlasy, ktoré odovzdali voliči žijúci v zahraničí.

Aktualizované 17:05 Predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakúšan tipuje, že koalícia Pirátov a STAN nakoniec dosiahne vo voľbách do snemovne nad 16 percent hlasov. Očakávania podľa neho boli väčšie, za zásadné ale považuje, že sa podarí získať väčšinu v Snemovne spoločne s ďalšou opozičnou koalíciou Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Povedal to Českej televízii.

Vo voľbách víťazilo po sčítaní troch štvrtín okrskov hnutia ANO s 28,90 percenta hlasov pred koalíciou Spolu, ktorá mala 25,66 percenta. Tretia bola koalícia Pirátov a STAN s 14,42 percenta. Do Snemovne by sa dostali štyri zoskupenia. Podľa Rakúšana to zatiaľ nie je "na otváranie šampanského", ale od začiatku bolo hlavnou úlohou celej demokratickej opozície získať minimálne 101 mandátov. Aktuálne to tak je. Domnieva sa, že výsledok koalície Pirátov a STAN by mohol byť okolo 16 percent.

"Určite očakávania boli väčšie, na druhú stranu keď sa pozrieme na obrovitánskou dezinformačnú kampaň vedenú od začiatku proti našej koalícii, je dobré, že sme to ustáli v nejakej vnútornej jednote a že sme dôveru voličov predsa len získali," poznamenal šéf STAN. Vznik oboch koalícií bol podľa neho správnym rozhodnutím. Piráti sa stali obeťou bezprecedentnej dezinformačnej kampane, možno najsilnejšieho útoku vedeného proti konkrétnej strane za posledných 30 rokov, myslí si Rakúšan. Pochválil Bartoša za to, že viedol koalíciu tak, aby bola súdržná.

Koalícia si následne bude podrobne vyhodnocovať chyby v kampani, podľa Rakúšana sa nejaké určite nájdu. Spolupráca Pirátov a STAN by ale mala pokračovať počas celé nové volebné obdobie, myslí si. Spolu sa podľa Rakúšana pravdepodobne podarilo osloviť do poslednej chvíle nerozhodnutých voličov. "Pravdepodobne nakoniec dali prednosť konzervatívnejší variante, s ktorou už je možná nejaká väčšia historická skúsenosť," povedal.

Bol by rád, keby povolebné kroky boli od počiatku koordinované s koalíciou Spolu. Opozícia podľa neho musí splniť prísľub, s ktorým išla do volieb. Programové priority sa ale budú Piráti a STAN snažiť premietať do vyjednávania. Spomenul napríklad prístup k vzdelávaciemu systému, jednoduchému štátu, životnému prostrediu. "Vláda piatich strán jednoduchá určite nebude, ale je našou povinnosťou sa o koncept pokúsiť a dotiahnuť ho do úspešného konca," povedal Rakúšan.

Vládne ČSSD malo po sčítaní troch štvrtín hlasov priebežne 4,86 ​​percenta, do Snemovne by tak nepreniklo. Podľa Rakúšana sociálna demokracia do Parlamentu patrí, uškodiť jej ale mohlo vedenie Jana Hamáčka.

Aktualizované 16:50 Na základe sčítania hlasov z viac ako 80 percent volebných obvodov by sa do českej Poslaneckej snemovne dostali štyri strany. Hnutie ANO a strana SPD by mali 100 mandátov, rovnako 100 kresiel by spoločne obsadila aj dvojica koalícií – SPOLU a Piráti a Starostovia. Informovali o tom spravodajské servery iDnes.cz, Novinky.cz a ČT24.cz.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Vedie hnutie ANO premiéra Andreja Babiša s 28,49 percenta hlasov pred koalíciou SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) so ziskom 26,14 percenta. Tretia je koalícia Piráti a Starostovia, ktorá si síce počas sčítania polepšuje, no stále výrazne stráca, keď má 14,69 percenta. Populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru má 10,15 percenta.

Zvyšné strany vrátane sociálnych demokratov z ČSSD a komunistov z KSČM sú už pod hranicou piatich percent, potrebnou na zvolenie do dolnej komory Parlamentu ČR, ukazujú priebežné údaje Českého štatistického úradu na webovej stránke volby.cz. Volebná účasť sa pohybuje na úrovni 64,6 percenta. Pred štyrmi rokmi prišlo hlasovať takmer 61 percent českých voličov.

Aktualizované 16:36 Zástupcovia koalície Spolu, ktorú tvorí ODS, KDU-ČSL a TOP 09, sú optimistickí a veria v dobrý výsledok vo voľbách do snemovne a tomu, že s koalíciou Pirátov a STAN zloží vládne väčšinu. Podpredseda ODS Martin Baxa novinárom povedal, že ľudia chcú zmenu. Podľa podpredsedu ODS Martina Kupku existuje reálna šanca, že koalícia Spolu a Pirátov a STAN dosiahne po sčítaní všetkých hlasov v Snemovni nadpolovičnej väčšiny. Špekulovať pred uzavretím sčítania o rokovaniach s doteraz vládnym hnutím ANO Kupka odmietol, neodmietol ho však.

"Sme optimistickí... Veríme v dobrý výsledok," povedal Baxa. Podľa neho zástupcovia koalície Spolu počas kampane obchádzali republiku krížom krážom, zavítali aj do dedín a malých sídiel. "Som presvedčený, že to zanechalo dobré ohlasy... Počuli sme veľa správ o tom, že ľudia chcú zmenu v našej krajine a veríme, že tak tie výsledky dopadnú," doplnil.

Do štábu koalície Spolu sa zatiaľ schádzajú podpredsedovia jednotlivých strán. Kupka krátko pred sčítaním dvoch tretín hlasov uviedol, že výsledky prekonávajú všetky prieskumy. Ide podľa neho o jasné vyjadrenie voličov, ktorí chcú zmenu.

Aktualizované 16:28 Ak by hnutie ANO získalo okolo 28 až 29 percent, bol by to veľký úspech, povedala vo volebnom štábe ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Povolebnú spoluprácu bude podľa nej vyjednávať premiér Andrej Babiš (ANO), vie si ale predstaviť spoluprácu s akoukoľvek demokraticky zvolenou politickou stranou. Babiš pred voľbami vylúčil možnosť, že by po volbách vyjednával s Pirátmi.

Hnutie ANO sleduje volebné výsledky v Centre pohybovej medicíny na pražskom Chodove. Zástupcovia strany sú v oddelenej miestnosti od novinárov, okrem Dostalovej dorazilo niekoľko poslancov alebo napríklad hajtman Moravskosliezskeho kraja Ivo Vondrák. Novinárov do volebného štábu prišlo niekoľko desiatok, a to vrátane zástupcov zahraničných médií. Hlavné zástupcovia strany by mali do štábu doraziť okolo 16:30, čas príchodu premiéra a predsedu hnutia Babiša zatiaľ avizovaný nebol.

Aktualizované 16:11 Voľby do Snemovne podľa predikcie televízie CNN Prima News a servera iROZHLAS vyhrá hnutia ANO tesne pred koalíciou Spolu ((ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Po sčítaní 20 až 25 percent odovzdaných hlasov z ich predikcie vyplynulo, že ANO bude mať 27, 8 percenta hlasov a spolu 26,4 percenta. Tretia bude koalícia Pirátov sa STAN. Či sa do Snemovne dostane ČSSD, nie je isté. Strana je v prognózovanej tesne pod piatimi percentami hlasov. Komunisti podľa nich dostanú okolo štyroch percent hlasov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Podľa predikcie, ktorú pre CNN Prima News vypočítali agentúry STEM / MARK a STEM, vyjdú Piráti a STAN z volieb s 15 percentami hlasov. Desať percent získa hnutie SPD. Vzhľadom k istej odchýlke nemožno podľa televízie teraz povedať, či sa do Snemovne dostanú sociálni demokrati. Predikcia po pätine sčítaných hlasov im prisúdila volebný výsledok 4,99 percenta. Prísaha bývalého policajta Róberta Šlachta by mala získať 4,7 percenta hlasov a KSČM 3,93 percenta.

Rovnaké poradie strán vo voľbách ukázala aj predikcia, ktorú zverejnil po zhruba štvrtine sčítaných hlasov server iROZHLAS a ktorá vznikla v spolupráci s Matematicko-fyzikálnej fakultou Univerzity Karlovej. Podľa nej Piráti sa STAN budú mať vo voľbách 14,87 percenta. Do Snemovne sa podľa serveru dostane aj SPD s 10,06 percenta. Pod piatimi percentami podľa predikcie skončí ČSSD, bude mať 4,96 pct, a Prísaha s 4,7 percenta hlasov. Komunisti podľa predikcie iROZHLASU získajú 3,95 percenta hlasov.

Aktualizované 16:10 Vicepremiér a predseda ČSSD Jan Hamáček verí, že sociálnu demokraciu pomôžu do Snemovne dostať hlasy z Prahy vďaka kampani ministerky práce Jany Maláčovej. V štábe vládnej strany v pražskom Ľudovom dome Českej televízii povedal, že vo vedení ČSSD skončí, ak strana z dolnej komory vypadne. Volebný výsledok sociálnej demokracie po sčítaní polovice okrskov klesol o stotiny percenta pod potrebnú päťpercentnú hranicu a má klesajúci trend. "Bude to tesné, uvidíme, ako dopadne Praha. Tá nie je spočítaná vôbec, veľa verím kampani pani Maláčovej v Prahe," povedal Hamáček Českej televízii.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Zopakoval, že vo vedení sociálnej demokracie skončí, ak by sa strana do Snemovne nedostala. "Moji kritici budú mať šancu stranu prevziať a niečo s ňou urobiť," povedal. Aké budú ďalšie kroky ČSSD v prípade jeho konca, bude záležať na rozhodnutí straníckych orgánov. "Zíde sa predsedníctvo a rozhodne, ako ďalej," uviedol Hamáček. Volebné výsledky podľa Hamáčka ukazujú, že sa ľudia priklonili k veľkým zoskupením. "Pokiaľ nebude v Snemovni sociálnej demokracie a budú tam štyri subjekty, vyzerá to na pat," doplnil.

Aktualizoavné 16:04 Záujem Čechov žijúcich v Británii o voľby bol tak veľký, že sa pred veľvyslanectvom v Londýne tvorili dlhé rady, povedal český konzul v Londýne Pavel Duchoň. Hlasovanie bolo totiž pomalšie ako inokedy kvôli možnosti krúžkovanie preferenčných hlasov pre kandidátov. V Londýne sa volebná miestnosť uzatvárala o 12:00 hod miestneho času (13:00 SELČ), ale v tej chvíli bol ešte pred budovou pomerne dlhý rad záujemcov o hlasovanie. Personál ambasády preto podľa Duchoňa prítomných v súlade so zákonom pustil dovnútra, aby mohli ešte hlasovať, až potom bránu uzavrel. "Záujem o voľby je rozhodne väčší, než vo voľbách do snemovne v roku 2017. Podľa mojich odhadov ale neprekoná účasť v druhom kole prezidentských volieb, kedy k nám dorazilo približne 2000 voličov. Rady sa pravdepodobne tvoria kvôli spôsobu hlasovania. Máme síce tri plenty, ale krúžkovanie konkrétnych kandidátov trvá dlhšie, než len výber jedného lístka," uviedol Duchoň.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic/Petr David Josek

Sčítanie hlasov bude podľa konzula trvať niekoľko hodín. Až potom bude tiež jasné, aká vysoká bola volebná účasť. V Londýne išla hlasovať aj projektová manažérka Kateřina, ktorá žije v Británii už 13 rokov. V rade stála rovnako ako ostatní cez hodinu a pol a napriek tomu opisuje náladu všetkých čakajúcich ako dobrú a odhodlanú. "Ľudia naozaj chceli ísť voliť, báli sa, aby to stihli včas. Povzbudilo ma a potešilo, koľko ľudí má záujem o verejné dianie," povedala. Ona sama podľa svojich slov voľby nikdy nevynechala, pretože si váži právo ísť voliť. Tento rok do urny vhadzovala svoj lístok s prianím, že "sa napríklad v Česku zmení politický smer, aby som sa zase po rokoch mohla vrátiť domov". T

ento rok po prvýkrát môžu Česi v Spojenom kráľovstve odovzdať svoj hlas aj na generálnom konzuláte v Manchestri, ktorý sa otvoril v roku 2019. Na voličských zoznamoch tam majú 112 mien a celkom čakajú maximálne niekoľko stoviek ľudí. Podľa českého ministerstva zahraničia funguje mimo SR 111 volebných miest, väčšinou na slovenských veľvyslanectvách a konzulátoch. V cudzine si voliči vyberajú z kandidátov, ktorí sa do volieb prihlásili v Ústeckom kraji. Medzi nimi je mimo iného premiér a predseda ANO Andrej Babiš a predseda Pirátov Ivan Bartoš.

Aktualizované 16:04 Spolupráca hnutia STAN a Pirátov sa podľa podpredsedu Starostov a poslanca Petra Gazdíka osvedčila a hnutie ju nemusí ľutovať. Zmyslom tejto koalície podľa neho bolo predovšetkým to, aby sa podarilo pritiahnuť k voľbám mladých ľudí. Povedal to novinárom pri svojom príchode do volebného štábu.

"Koalícia s Pirátmi mala svoj hlboký zmysel. Chceli sme pritiahnuť hlavne mladých k voľbám. Chceli sme, aby oni si vnútri určili svoju budúcnosť," povedal Gazdík. "Priznávam, že na začiatku som bol určite skeptický, ale koalícia s Pirátmi vôbec nebolo nič zlé. Spolupráca s nimi je skvelá a ja sa teším aj na tú povolebnú," dodal.

Zdroj: Facebook/Petr Gazdík

Vo voľbách do snemovne víťazilo po sčítaní tretiny okrskov ANO sa 30,09 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 24,02 percenta. Tretí boli PirSTAN sa 13,55 percenta. Do Snemovne by sa dostalo päť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe volby.cz. Vládne ČSSD má priebežne 5,08 percenta, a do Snemovne by sa tak dostala.

Aktualizované 15:55 Za hlavnú podmienku pre prípadný vstup do vlády s ANO považuje hnutie SPD zákon o referende, ktorý by umožnil hlasovanie o vystúpení alebo zotrvaní Českej republiky v Európskej únii. Vo volebnom štábe na pražskom Střížkove to povedal podpredseda strany Radim Fiala. Zopakoval tiež, že SPD z programových dôvodov vopred vylučuje spoluprácu s Pirátmi.

Fiala povedal, že za úspech by hnutie považovalo výsledok lepší ako pred štyrmi rokmi, keď získalo zhruba 10,6 percenta hlasov. Po sčítaní asi tretiny hlasov má teraz podľa dát Českého štatistického úradu necelých 11 percent. Podpredseda tiež povedal, že po voľbách by SPD chcela byť vo vláde, aby mala príležitosť presadiť čo najviac bodov svojho programu. V súlade s predchádzajúcimi vyjadreniami predstaviteľov strany Fiala opäť povedal, že vylučuje povolebnú spoluprácu s Pirátmi. "Ich program a náš program sú úplne proti sebe," uviedol. S hnutím ANO naopak programové prieniky vidia, za hlavnú podmienku pre spoluprácu však označil zákon o celoštátnom referende. "Ja za SPD môžem povedať, že my z toho volebného programu neuhneme," povedal.

Ďalšou, hoci menej dôležitou podmienkou potom podľa neho je, aby v prípadnej vláde nebol premiérom Andrej Babiš (ANO), ktorý by si podľa Fialu mal najprv vyriešiť svoje aktuálne problémy. Podpredseda tiež povedal, že sám zatiaľ uvažoval o tom, že by zostal predsedom poslaneckého klubu SPD, a že vo vláde by podľa názoru hnutia mali zasadnúť odborníci. Štáb hnutia sa nachádza v hoteli Duo pri stanici metra Střížkov. Predseda strany Tomio Okamura by sa mal v štábe objaviť po 16:00. Novinári majú na sledovanie výsledkov vyhradenú zvláštnu miestnosť, do sály k politikom nemajú prístup.

Aktualizované 15:49 Predseda Pirátov Ivan Bartoš stále verí, že demokratická opozícia vo voľbách do snemovne výrazne uspeje a bude zostavovať vládu. Po sčítaní výsledkov si zástupcovia koalície Pirátov a STAN zavolajú s predstaviteľmi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), povedal dnes novinárom vo štábu v Prahe.

Po sčítaní štvrtiny okrskov viedlo ANO sa 30,12 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 23,89 percenta. Piráti a Starostovia boli tretí sa 13,45 percenta. "Stále verím, že demokratická opozícia výrazne uspeje a že budeme môcť zostavovať budúcu vládu," povedal Bartoš. Kampaň podľa neho bola výrazne odlišná oproti minulosti. Opísal ju ako agresívnu z hľadiska dezinformačnej scény, ktorá podľa neho hovorila rovnakým jazykom ako premiér Andrej Babiš (ANO) v oficiálnych vyjadreniach. "Ale bolo to lepšie o to, že sme išli v koalícii, že sme si mohli pomáhať. Energia aj v kontaktnej kampani bola obrovská," ocenil Bartoš, ktorý viedol kandidátku v Ústeckom kraji, kde sa stretol s Babišom.

Zdroj: SITA/(AP Photo/Darko Bandic

Začiatok kampane bol podľa Bartoša vlažnejší, následne sa ale podarila. Ľudia sa pri osobných stretnutiach pýtali na konkrétne veci ako zdražovanie alebo bývanie. Ohľadom prípadnej povolebnej schôdzky s prezidentom Milošom Zemanom zatiaľ nebola koalícia Pirátov a STAN s hradnej kanceláriou v kontakte. Ide ale podľa neho o obvyklý postup. Zdravotný stav prezidenta sa stal v posledných dňoch jedným z hlavných mediálnych tém, a to kvôli špekuláciám o jeho zhoršenia. Hlava štátu odhlasovala v piatok vo voľbách do snemovne na zámku v Lánoch na Kladensku. Kvôli zdraviu Zeman zrušil účasť v nedeľnej povolebnej debate na CNN Prima News. Prezidentov hovorca Jiří Ovčáček nevylúčil ani odloženie nedeľnej schôdzky s Babišom.

Aktualizované 15:42 Vo voľbách do snemovne víťazilo po sčítaní štvrtiny okrskov ANO sa 30,12 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 23,89 percenta. Tretí boli PirSTAN sa 13,45 percenta. Do Snemovne by sa dostalo päť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe volby.cz. Vládne ČSSD má priebežne 5,13 percenta, a do Snemovne by sa tak dostala.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 10,91 percenta. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou pre vstup do Snemovne zostávajú Prísaha s 4,85 percenta a KSČM s 4,39 percenta.

Minulé voľby vyhralo hnutie ANO s veľkým náskokom na ďalších osem strán. Dostalo 29,64 percenta hlasov. Druhá ODS mala 11,32 percenta, tretí Piráti 10,79 percenta a štvrtá SPD 10,64 percenta hlasov. KSČM mala 7,76 percenta, ČSSD 7,27 percenta. KDU-ČSL dostala 5,8 percenta hlasov, TOP 09 mala 5,31 percenta hlasov a STAN 5,18 percenta.

Volebná účasť dosiahla v minulých voľbách do snemovne 60,84 percenta.

Aktualizované 15:23 V Juhomoravskom kraji najrýchlejšie sčítali hlasy vo voľbách do snemovne vo Zhoře na Brnensku, kde odovzdalo hlas 46 voličov. Najviac podpory dostalo hnutie ANO, a to 28,26 percenta. Vyplýva to z webu Českého štatistického úradu. Vo Zhoře je 53 oprávnených voličov, volebná účasť tak v obci bola 86,79 percenta. Za hnutím ANO bola koalícia Piráti a STAN s podporou 26,08 percenta, Spolu získalo 13,04 percenta, SPD 10,86 percenta a Prísaha 6,52 percenta.