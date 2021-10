FOTO V Česku sa začali voľby: Sú Babišove posledné, svoj hlas odovzdal na mestskom úrade

Aktualizované 16:16 Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes o 15:30 odovzdal s manželkou Monikou a dcérou Vivien svoj hlas vo voľbách do snemovne na mestskom úrade v Lovosiciach. Novinárom následne povedal, že považuje tohtoročné voľby za najdôležitejšie v histórii Českej republiky. Zopakoval, že kandiduje naposledy. Babiš vedie kandidátku hnutia ANO v Ústeckom kraji.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

V Lovosiciach na predsedu vlady čakali skupinky priaznivcov i odporcov. Súčasne s premiérovým príjazdom okolo mestského úradu prešiel automobil s projekciou, kde na videu ľudia hovorili o svojich blízkych, ktorí zomreli na koronavírus a pripisovali za to vinu aj vláde a Babišovi. Niektorí ľudia pred úradom premiéra nazývali napríklad zlodejom, iní mu priali šťastie. "Do nepokojného obdobia potrebujeme stabilitu. Nemali by sme teraz meniť vládu, aby sa päťikoalícia dohadovala, kto bude aký minister," povedal Babiš. Päťkoalíciou myslel vládu zloženú z dvoch predvolebných zoskupenia Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátov a STAN.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Keď nastúpia, mali by veľké problémy sa zorientovať v problematike. Kontinuita je dôležitá," poznamenal premiér. S nástupom vlády aktuálne opozičných strán by išlo podľa Babiša o návrat k starým poriadkom. Opäť kritizoval Pirátov a povedal, že ak by chceli meniť kultúru, zvyky a tradície, aktívne by proti tomu bojoval aj keby už nebol v politike. Kampaň podľa premiéra bola náročná a bolo v nej plno dezinformácií. "Debát bolo nekonečné množstvo. Som strašne rád, že už to skončilo a konečne sa dnes vyspím a budem s rodinou," poznamenal Babiš. Zásadným dôvodom, prečo sa rozhodol kandidovať v Ústeckom kraji, je, že tak urobil jeho protikandidát na premiéra Ivan Bartoš (Piráti). Zároveň Babiš povedal, že hoci býva vo stredočeských Průhoniciach, má k Ústeckému kraji podstatne väčší vzťah.

Aktualizované 15:47 Český prezident Miloš Zeman v piatok hlasoval v parlamentných voľbách na zámku v Lánoch. S odvolaním sa na informáciu predsedu okrskovej volebnej komisie o tom informoval spravodajský server Novinky.cz. Zeman údajne volil sediac v kresle. "Úplne normálne voľby. Akurát pán prezident nešiel k nám, ale my k nemu," povedal šéf okrskovej komisie.

Zemanov hovorca Jiří Ovčáček v piatok po niekoľkých dňoch špekulácií pripustil, že prezident je chorý, avšak zdôraznil, že naďalej je schopný vykonávať svoje ústavné povinnosti. Exprezident Václav Klaus v stredu vyhlásil, že Zeman má problémy s pečeňou, čo podľa neho súvisí s jeho životným štýlom.Zeman bol počas septembra deväť dní hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe z dôvodu vyčerpania a dehydratácie. Parlamentné voľby v ČR sú dvojdňové - konajú sa v piatok a sobotu.

Aktualizované 15:14 Krátky rad museli dnes popoludní na vyslanectve v Bratislave vystáť Česi, ktorí po otvorení tamojšej volebnej miestnosti prišli odovzdať svoj hlas vo voľbách do snemovne. Záujem krajanov na Slovensku o účasť v českých voľbách býva však skôr nízky. "Na tieto voľby sa na našej ambasáde zapísalo približne 550 osôb. Predpokladáme, že určite nie všetci využijú svoje právo a prídu voliť, aspoň taká je skúsenosť z minulých rokov. Do toho vstupujú osoby, ktoré majú takzvaný voličský preukaz," povedal novinárom český veľvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Diplomat Tuhý po otvorení volebnej miestnosti v budove veľvyslanectva v centre slovenskej metropoly odovzdal hlas ako prvý. Podľa jeho odhadu by sa na ambasáde volieb tentoraz mohlo zúčastniť 500 až 900 ľudí. V predchádzajúcich voľbách do Snemovne v roku 2017 hlasovalo na českom veľvyslanectve na Slovensku 422 voličov. Budova veľvyslanectva v Bratislave je jediným miestom na Slovensku, kde môžu Česi hlasovať vo voľbách do snemovne.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"Dostupnosť najmä pre občanov z východného Slovenska je komplikovanejšia, je to predsa len veľká diaľka. Ten postih je viditeľný, možno to ovplyvní aj vzorku ľudí, ktorí sa chceli volieb zúčastniť," povedal Tuhý. V minulosti mohli zástupcovia českej komunity hlasovať aj na českom generálnom konzuláte v Košiciach, ktorý bol ale pred rokmi zrušený.

Aktualizované 15:11 Séria predvolebných debát v Česku vyvrcholila v piatok diskusiou hlavných politických lídrov v Českom rozhlase (ČRo). Zástupcovia ôsmich strán, hnutí alebo koalícií s najvyššími preferenciami sa stretli o 12.00 h. Naživo prenášaná debata sa skončila minútu pred začiatkom hlasovania, teda o 13:59 h.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Debaty sa zúčastnili Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (koalícia SPOLU), Vít Rakušan (koalícia Piráti a starostovia), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD), Robert Šlachta (Prísaha), Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra). V úvode debaty lídri zhodnotili svoju predvolebnú kampaň. Prvou témou diskusie bolo sociálne bývanie. Predsedovia strán debatovali o návrhoch o družstevnom bývaní, znížení daní, či prijatia nového stavebného zákona.

Druhou témou bola pandémia koronavírusu. Šéf ODS Fiala obvinil súčasnú vládu ANO a ČSSD za vysoký počet úmrtí počas pandémie v ČR a za podľa neho neskorý začiatok očkovacej kampane. Podľa šéfa komunistov Vojtěcha Filipa niektorí ľudia nemajú záujem o očkovanie vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech lebo jej neveria. Zaočkovanosť podľa neho bola vyššia, ak by sa v Česku očkovalo európskymi úradmi neschválenou vakcínou Sputnik V.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Premiér Babiš akúkoľvek kritiku za spôsob zvládania pandémie odmietol. "Zo všetkých ľudí, ktorí tu diskutujú o covide, toho najviac vie predseda (ČSSD) Hamáček a ja. Je to tak. My sme tam boli od rána do večera," uviedol Babiš. Premiérova kritika podľa servera irozhlas.cz smerovala najmä na predvolebné koaličné zoskupenia, ktoré sú podľa neho podvodom na voličoch, pretože jednotlivé strany, ktoré ich tvoria, by sa často ani nedostali do Poslaneckej snemovne. Naliehal pritom na Víta Rakušana, aby sa konečne vyjadril, kto je kandidátom na premiéra za jeho koalíciu Piráti a starostovia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Petr Fiala označil Babišove argumenty proti volebným koalíciám za smiešne a hlúpe. "Tá nervozita zo strany premiéra je preto, že koalícia Spolu má reálnu šancu poraziť hnutie ANO v týchto voľbách a konečne ukončiť osem rokov bezradnosti," vyhlásil.

Aktualizované 14:12 Český prezident Miloš Zeman sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na nedeľnej povolebnej debate v televízii CNN Prima News. V piatok to uviedol hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček. Zároveň zatiaľ nie je jasné ani to, či sa hlava štátu zúčastní na avizovanom nedeľnom stretnutí s premiérom Andrejom Babišom.

Zdroj: Profimedia

"Pána prezidenta navštívil jeho ošetrujúci lekár profesor Miroslav Zavoral. Odporučil pánovi prezidentovi, aby obmedzil pracovné aktivity, ktoré má naplánované. Pána prezidenta to nesmierne mrzí," povedal pre CNN Prima News Ovčáček a dodal, že zdravie je teraz prednejšie. Podľa neho je kľúčové, aby Zeman nabral silu na povolebné vyjednávanie. Ovčáček zároveň zdôraznil, že prezident "nie je obmedzený vo výkone ústavných funkcií".

Psychiatrička a bývalá ministerka pre ľudské práva Džamila Stehlíková v programe 360 na CNN Prima News povedala, že prezident už nie je schopný "ani hodiť obálku do volebnej schránky". Za tento výrok ju kritizoval hradný protokolista. O Zemanovom zdraví kolujú v uplynulých dňoch rôzne špekulácie. V piatok ráno v Rádiu Z hovorca Ovčáček dokonca vylúčil fámu, že prezident už nežije. Exprezident Václav Klaus v stredu vyhlásil, že Zeman má problémy s pečeňou, čo podľa neho súvisí s jeho životným štýlom.

Pražský hrad vo štvrtok potvrdil, že Zeman po prvý raz vo funkcii prezidenta nebude voliť verejne vo volebnej miestnosti, ale volebná komisia za ním príde priamo na zámok v Lánoch. Zeman bol počas septembra deväť dní hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe z dôvodu vyčerpania a dehydratácie.

V krajine sa otvorili volebné miestnosti

Ministerstvo vnútra informovalo, že celkovo je otvorených 14.775 volebných miestností. Rezort zároveň pripomenul občanom, ktorí sa chystajú hlasovať, aby si nezabudli doklad totožnosti a prípadný voličský preukaz.

Volebné miestnosti budú v piatok otvorené do 22.00 h. Po nočnej prestávke budú mať voliči možnosť odovzdať svoj hlas aj v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Voľby do PS PČR sa de facto začali už v stredu. Ako prví mohli hlasovať ľudia, ktorí sa pre koronavírus nachádzali v karanténe alebo izolácii. Svoj hlas mohli odovzdať priamo zo svojho auta na jednom z 82 stanovíšť. Vo štvrtok bolo hlasovanie umožnené klientom a personálu zariadení sociálnych služieb. Možnosť odovzdať svoj hlas už mali aj niektorí českí občania v zahraničí, kde sa otvorili volebné miestnosti na zastupiteľských úradoch podľa jednotlivých časových pásiem.