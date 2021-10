V Kalifornii došlo k rozsiahlej ekologickej katastrofe: VIDEO Tisíce litrov ropy uniklo do mora

Bariéry, ktoré mali zadržať ropu, boli na hladine mora rozmiestnené až v nedeľu večer, zatiaľ čo potápači pátrali po zdroji úniku. Ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú a žijú, si však olejový povlak na hladine mora a zápach ropy všimli už v piatok večer.

Dead fish and birds washed up on the coast of Orange County, California, after a pipeline failure on Saturday caused at least 126,000 gallons of oil to spill into the Pacific Ocean, creating a 13-square-mile slick that’s still growing. https://t.co/bHc3caXROU pic.twitter.com/XFGZ0JUtUt