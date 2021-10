Do vesmíru sa môže dostať naozaj každý: Kapitán Kirk zo Star Treku bude najstarší človek v kozme

William Shatner

Zdroj: SITA

WASHINGTON - Herec William Shatner, ktorý hral kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek, poletí 12. októbra do vesmíru na suborbitálnej rakete New Shepard. V pondelok to potvrdila americká spoločnosť Blue Origin, ktorá túto raketu vyvinula. Informovala o tom agentúra AFP.