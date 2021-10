MIMORIADNE Výpadok sociálnych sietí skončil! Facebook, Instagram ani WhatsApp fungujú len pár hodín

00:54 Až po polnoci sa už z funkčného Facebooku priaznivcom prihovoril sám jeho zakladateľ a ospravedlňoval sa za jeden z najdlhších výpadkov trojice jeho sociálnych sietí v histórii. Pričom v komentároch mu ešte niektorí vytkli, že Whatsapp ešte stále nefungoval.

Zdroj: Facebook/Mark Zuckerberg

22:30 Facebook, Instagram ani WhatsApp stále nefungujú. Spoločnosti údaávajú problém so sieťovým pripojením, čo spôsobuje, že na sociálne siete sa nedá pripojiť na ktoromkoľvek mieste na svete.

22:23 Od samotného Facebooku sme veľa informácií dnes nedostali. Pred chvíľou sa však k celej situácii vyjadril hovorca korporácie a úprimne sa ospravedlnil používateľom: "Je nám veľmi ľúto čo sa stalo. Máme problémy so sieťou, ale naše tímy pracujú tak rýchlo, ako sa len dá, aby sme to čo najskôr obnovili."

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

22:12 Podľa reportérky New York Times, sa dnes zamestnanci Facebooku nemohli dostať do budovy, pretože im nefungovali ani prístupové karty. Odvoláva sa na zdroj priamo z Facebooku.

22:07 Svet sa momentálne rozdelil na dva tábory. Ten prvý sa teší, že má pokojný večer bez upozornení zo sociálnych sietí, iní sä zase sklamaní a vyjadrujú sa Twitteri - jedinej z veľkých sociálnych sietí, ktoré momentálne funguje.

Jedna používateľka Instagramu je mimoriadne zničená z výpadku. "...stále obnovujem Instagram. Aj keď viem, že to nepôjde, skúšam to ďalej..."

i keep clicking on the instagram app like a stupid little lab rat pushing buttons for treats. nothing happens but i will keep trying — 𝖕𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙𝖔𝖓 (@paytxhn) October 4, 2021

21:53 Momentálne nefungujú ani interné systémy Facebooku a tak zamestanci museli zmeniť spôsoby komunikácie medzi sebou. Zdroj z prostredia Facebooku tvrdí, že v spoločnosti panuje "chaos" a ľudia komunikujú prostredníctvom emailov a sms správ.

21:27 Na výpadok Facebooku reagovala už aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Na svojom Twitteri poznamenala, že aj keď sú sociálne siete nedostupné, svoje rúško si nedávajte dole (v preklade down).

21:21 Google zaznamenal výrazný dopyt po slovnom spojení "Je Facebook pokazený?" Záujem o toto slovné spojenie prichádzalo vo Veľkej Británii už okolo 17:00 SELČ. Na Slovensku sa dopyt zvyšoval až o 18:00.

Zdroj: google.com

Zdroj: google.com

21:12 Akcie spoločnosti Facebook na burze klesli o 5,2%, čo značí približne 50 miliárd amerických dolárov. Všetko má na svedomí výpadok najpoužívanejšiej sociálnej siete a jej dcérskych spoločností.

Zdroj: nasdaq.com

21:09 Chyba Facebooku už pobavila aj ďalšiu konkurenčnú sociálnu sieť Reddit, ktorá vtipne okomentovala príspevok Twitteru. "Ako sa máš, správca sociálnej siete Instagram?"

How are you doing, Instagram social media manager? — Reddit (@Reddit) October 4, 2021

21:04 Na výpadok reagoval aj americký whistle-blower Edward Snowden, ktorý má na svedomí jeden z najväčších únikov dát o tajných službách. Dnešok označil za "jeden krásny deň, kedy sa svet stal o trochu zdravším miestom"

Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

20:55 Toto je jediná správa, ktorá sa vám zobrazí po načítaní Facebook stránky:

Zdroj: facebook.com

20:38 Zvládli by ste život bez sociálnej siete Facebook? Zahlasujte v našej ankete.

19:48 Používatelia sa na Twitteri hádajú, kde sa bude dnes večer komunikovať. Majitelia iPhonov ihneď reagovali vtipnými meme, kde sa pochválili, že oni môžu komunikovať cez platformu iMessage, ktorá je dostupná len pre iPhony.

iMessage users when WhatsApp dies pic.twitter.com/iWysQ02ctD — Omar Amadou (@MrOmar08) October 4, 2021

19:11 Kedy bude Facebook opravený? Posledné správy poskytol Facebook ešte na začiatku výpadku, približne o pol šiestej, že na oprave pracujú. WhatsApp následne svojich používateľov upokojoval na Twitteri, že chyba nie je na ich strane, ale na strane sociálnej siete. Veľa používateľov si totiž myslelo, že majú niečo so svojím internetovým pripojením.

19:08 Podľa The New York Times výpadok nezapríčili hackeri

19:05 Na kontroverznú komunikáciu Twittru odpovedali už aj Instagram a WhatsApp

Hi and happy Monday 😵‍💫 — Instagram (@instagram) October 4, 2021

18:59 Na rozsiahly výpadok svojho konkurenta už reagoval aj Twitter, ktorý pozdravil všetkých používateľov mikorblogovacej siete "Ahojte, doslova všetci."

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

18:07 Problém naďalej pretrváva a ku zlyhaniu sa priznal aj samotný Facebook. Šéf pre komunikáciu najpoužívanejšie socialnej siete na svete uviedol, že o problémoch vedia a snažia sa ich čo najskôr odstrániť.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

18:00 Prvé správy o problémoch sa objavili po 17.30 h SELČ. Hlásia ich predovšetkým používatelia v USA a Británii, ale aj v Kanade, Holandsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rusku a ďalších krajinách. Väčšina používateľov sa sťažuje na pomalosť webových stránok, zlé pripájanie k serveru a nefunkčnosť aplikácií. Používatelia WhatsApp majú problémy s odosielaním správ.

Zdroj: downdetector.com

Zdroj: downdetector.com