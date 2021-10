MIMORIADNY ONLINE Sociálne siete majú najväčší celosvetový výpadok v histórii! Facebook, Instagram ani WhatsApp nefungujú

19:48 Používatelia sa na Twitteri hádajú, kde sa bude dnes večer komunikovať. Majitelia iPhonov ihneď reagovali vtipnými meme, kde sa pochválili, že oni môžu komunikovať cez platformu iMessage, ktorá je dostupná len pre majiteľov iPhonov.

19:11 Kedy bude Facebook opravený? Posledné správy poskytol Facebook ešte na začiatku výpadku, približne o pol šiestej, že na oprave pracujú. WhatsApp následne svojich používateľov upokojoval na Twitteri, že chyba nie je na ich strane, ale na strane sociálnej siete. Veľa používateľov si totiž myslelo, že majú niečo so svojím internetovým pripojením.

19:08 Podľa The New York Times výpadok nezapríčili hackeri

19:05 Na kontroverznú komunikáciu Twittru odpovedali už aj Instagram a WhatsApp

18:59 Na rozsiahly výpadok svojho konkurenta už reagoval aj Twitter, ktorý pozdravil všetkých používateľov mikorblogovacej siete "Ahojte, doslova všetci."

18:07 Problém naďalej pretrváva a ku zlyhaniu sa priznal aj samotný Facebook. Šéf pre komunikáciu najpoužívanejšie socialnej siete na svete uviedol, že o problémoch vedia a snažia sa ich čo najskôr odstrániť.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.