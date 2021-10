K obrovskému MEGAŠKANDÁLU sa nikto nehlási: Svetoví lídri reagujú! Nepodložené informácie a klamstvá

V nedeľu zverejnené zistenia sú založené na rozsiahlom úniku dokumentov označovaných ako Pandora Papers, ktoré odhaľujú offshorové aktivity a skryté majetky viac než stovky miliardárov a vyše 35 súčasných i bývalých hláv štátov a vlád.

Okrem napr. českého premiéra Andreja Babiša sú medzi nimi aj jordánsky kráľ Abdalláh II. či britský expremiér Tony Blair, ale aj ľudia v okolí ruského prezidenta Vladimira Putina či jeho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského.

Jordánsky kráľ Abdalláh II. odmietol, že by jeho nákup luxusných nehnuteľností v zahraničí bol nezákonný, informovala v pondelok agentúra AP. Kráľovský palác na vysvetlenie dodal, že informácie o tomto kráľovom majetku nie zverejnené "z dôvodu bezpečnosti a dôvernosti, a nie v snahe niečo utajiť alebo skryť".

Zdroj: SITA/AP Photo/Raad Adayleh

Podľa Pandora Papers kráľ Abdalláh II. prostredníctvom offshorových spoločností získal 14 domov v USA a Británii v celkovej hodnote vyše 106 miliónov dolárov. Podľa kráľa však na to neboli nákupoch použité žiadne vládne prostriedky. Okrem toho tvrdí, že väčšinu nehnuteľností, ktoré získal, potrebuje na oficiálne akcie.

V kauze Pandora Papers sa spomína aj meno českého premiéra Andreja Babiša, ktorý si údajne cez svoje offshorové firmy poslal takmer 400 miliónov korún (takmer 16 miliónov eur), za ktoré si potom kúpil nehnuteľnosti na francúzskej Riviére.

Podľa novinárov tieto transakcie niesli znaky prania špinavých peňazí. Samotný Babiš vo svojej reakcii poprel akékoľvek nezákonné alebo nemorálne konanie. Zdôraznil pritom, že uvedené nákupy nehnuteľností uskutočňoval ešte v čase, keď nepôsobil v politike a že všetky peniaze riadne zdanil. Zverejnené odhalenia označil za pokus o jeho očiernenie pred budúcotýždňovými parlamentnými voľbami v Česku.

No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice.