Tragédia v rumunskej nemocnici: Zachvátil ju požiar! Zomrelo najmenej deväť ľudí

Podľa prvých údajov zaslaných Operačným strediskom pre mimoriadne situácie bolo v čase prepuknutia požiaru v nemocnici hospitalizovaných celkovo 113 ľudí, z toho desať na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedlo rumunské ministerstvo zdravotníctva. Presný počet obetí chce zverejniť po skončení záchrannej operácie.

🚨🇷🇴 #România : At least four people died in suspicious fire that broke out at #COVID19 hospital in the eastern Romanian city of #Constanta on Friday. pic.twitter.com/dIXkiA9GE1

Rumunská vláda informovala, že premiér Florin Citu požiadal štátneho tajomníka ministerstva vnútra Raeda Arafata, aby priamo na mieste zaistil bezproblémový priebeh všetkých potrebných úkonov. Na mieste podľa záberov zverejnených miestnymi médiami zasahovali desiatky hasičov a záchranárov. Sanitky prevážali pacientov s ochorením COVID-19 do iných nemocničných zariadení.

At least 9 people have died in a fire at a hospital in the Romanian city of Constanta. All patients have been evacuated and the blaze has now been put out - but it's the third major fire at a hospital in Romania in a little under a year. pic.twitter.com/ZklVS3gX3x