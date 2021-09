Šéf OSN varuje: Svet je neprijateľne blízko k zničeniu jadrovými zbraňami

Lavrov povedal, že zástupcovia z Ruska, Číny a Pakistanu odcestovali do katarského hlavného mesta Dauha a potom do afganskej metropoly Kábul, aby sa stretli s Talibanom aj s predstaviteľmi "sekulárnych úradov" - s bývalým prezidentom Hámidom Karzajom a Abdulláhom Andulláhom, ktorý viedol vyjednávania zosadenej vlády s Talibanom.

Zdroj: SITA/Eduardo Munoz /Pool Photo via AP

Minister Lavrov uviedol, že dočasná vláda oznámená Talibanom nezastupuje "celú škálu afganskej spoločnosti - všetky etnicko-náboženské a politické sily, preto sme v kontakte, ten stále prebieha". Taliban sľúbil inkluzívnu vládu s účasťou všetkých zložiek spoločnosti; umiernenejšiu podobu islamského práva, než keď vládol naposledy v rokoch 1996-2001, vrátane práv žien; stabilitu po 20-ročnej vojne a bránenie militantom v tom, aby využívali afganské územie na podnikanie útokov. Posledné kroky dočasnej vlády však naznačujú, že Taliban zavádza ešte brutálnejšiu politiku, predovšetkým voči ženám a dievčatám.

"Najdôležitejšie... však je zaistiť, aby sľuby, ktoré dali verejne, dodržali," povedal Lavrov. "A pre nás je to najvyššia priorita," zdôraznil. Na tlačovej konferencii sa venoval širokej škále tém. Hovoril aj o ruských žoldnieroch v africkom Mali, i keď konkrétne nespomenul Wagnerovu skupinu. Lavrov bránil rozhodnutie prechodnej vlády v Mali najať si ruskú súkromnú vojenskú spoločnosť na pomoc v boji proti teroristom. Povedal, že je to "legitímne" právo Mali a ruská vláda s tým nemá nič spoločné.

Francúzsko oznámilo, že zmenšuje svoje ozbrojené sily bojujúce proti islamským extrémistom v Mali a v regióne, uviedol Lavrov ako argument. Výkon francúzskych síl skritizoval slovami, že "mali poraziť teroristov v oblasti Kidal na severe krajiny, ale nepodarilo sa im to. A teroristi stále tej oblasti vládnu". Správy o možnej prítomnosti žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny v Mali nedávno vyvolali veľké znepokojenie západoeurópskych vlád, pretože v krajine sú mierové sily EÚ.

Pred týždňom malijská vojenská vláda, ktorá sa dostala k moci po prevrate, odmietla tvrdenia, že uvažuje nad najatím žoldnierov z Wagnerovej skupiny, aby zaistili bezpečnosti v nepokojnej západoafrickej krajine. Skupina je údajne blízka ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a presadzuje záujmy Moskvy.

Podľa správ si malijská vláda chce najať 1000 týchto žoldnierov, píše agentúra DPA.Premiér Mali Choguel Kokalla Maga potom však obvinil Francúzsko z toho, že zradilo jeho krajinu, keď sa jednostranne rozhodlo stiahnuť vojakov. V prejave pred VZ OSN premiér povedal, že jeho vláda má právo "hľadať iných partnerov".

Ľudstvo je až príliš blízko vyhladeniu jadrovými zbraňami, napísal v nedeľu na Twitteri generálny tajomník OSN António Guterres. "Po celom svete je nahromadených takmer 14.000 jadrových zbraní. Ľudstvo je stále neprípustne blízko vyhladeniu týmito zbraňami," uviedol Guterres. "Teraz je čas nadobro rozohnať mrak jadrového konfliktu, odstrániť jadrové zbrane z nášho sveta a ohlásiť novú éru dôvery a mieru," dodal šéf OSN.

