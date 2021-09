V Pakistane pokračuje záchrana českých horolezcov: Majú zdravotné problémy

Českí horolezci Jakub Vlček a Petr Macek spolu s pakistanským horským vodcom uviazli v nadmorskej výške 6900 metrov počas zostupu z hory vysokej 7788 metrov. Záchranný tím, vrátane najmenej dvoch vrtuľníkov, čakal v blízkosti hory na zlepšenie poveternostných podmienok. Minister turizmu provincie Gilgit-Baltistán tvrdí, že českí horolezci išli na výstup bez povolenia.

The government extended Heli Rescue Service to the three mountaineers stranded at Rakaposhi at height of 6900m while descending. One was Wajidullah Nagri of Pakistan whereas the remaining two were Czech Republic citizens, Peter Macek and Jakub Vicek.

"Českí horolezci išli hore ešte pred vydaním vládneho povolenia, čo je neetické. Očakávame, že každý, kto sa zúčastní takýchto expedícií, bude v prípade núdze dodržiavať zákony a predpisy pre svoju vlastnú bezpečnosť," napísal na sociálnej sieti Twitter Násir Ali Khán.

The Czech Republic mountaineers went up prior to the issuance of government NOC, which is unethical. We do expect from everyone going on to such expeditions to comply with laws and regulations for their own safety and wellbeing in the face of emergencies.