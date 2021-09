Svet spomína na teroristické útoky z 11. septembra: Pripomenuli si ich aj britský premiér a kráľovná

Johnson vo videoodkaze zdôraznil, že hrozba terorizmu pretrváva, ľudia však odmietajú žiť svoje životy v "trvalom strachu". "Skutočnosť, že sa dnes schádzame – v smútku, no tiež vo viere a odhodlaní –, preukazuje neúspech terorizmu a silu väzieb medzi nami," uviedol britský premiér. Kráľovná v správe pre prezidenta USA Joea Bidena napísala, že ona, ako aj celá jej rodina i krajina naďalej smerujú svoje myšlienky a modlitby k obetiam, tým, čo prežili, pozostalým i záchranárom.

Today we remember the 2,977 people taken from us on September 11th 2001.



But while the terrorists imposed their burden of grief and suffering, we can now say with the perspective of 20 years that they failed to shake our belief in freedom and democracy. pic.twitter.com/BBuz9i08WZ