Svet spomína na teroristické útoky z 11. septembra: Pripomenuli si ich Obama aj kráľovná

Johnson vo videoodkaze zdôraznil, že hrozba terorizmu pretrváva, ľudia však odmietajú žiť svoje životy v "trvalom strachu". "Skutočnosť, že sa dnes schádzame – v smútku, no tiež vo viere a odhodlaní –, preukazuje neúspech terorizmu a silu väzieb medzi nami," uviedol britský premiér. Kráľovná v správe pre prezidenta USA Joea Bidena napísala, že ona, ako aj celá jej rodina i krajina naďalej smerujú svoje myšlienky a modlitby k obetiam, tým, čo prežili, pozostalým i záchranárom.

Today we remember the 2,977 people taken from us on September 11th 2001.



But while the terrorists imposed their burden of grief and suffering, we can now say with the perspective of 20 years that they failed to shake our belief in freedom and democracy. pic.twitter.com/BBuz9i08WZ — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 11, 2021

"Moja návšteva lokality Svetového obchodného centra v roku 2010 je pevne uchytená v mojej pamäti. Pripomína mi, že keď si uctievame ľudí z mnohých krajín, vierovyznaní a prostredí, ktorí prišli o život, vzdávame hold aj húževnatosti a odhodlaniu komunít, ktoré sa spojili pri obnove," uviedla Alžbeta II. Líder opozičných labouristov Keir Starmer uviedol, že dôsledky útokov spred dvoch desaťročí dodnes stále pociťujeme. "Keď si však pripomíname toto výročie, som presvedčený, že naše odhodlanie nikdy nebolo silnejšie. Budeme pokračovať v boji proti terorizmu a násiliu presadzovaním našich hodnôt spravodlivosti a mieru," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Bývalý britský premiér Tony Blair, ktorý pôsobil vo funkcii v čase útokov v USA, uviedol, že medzinárodné spoločenstvo musí byť pripravené podniknúť kroky voči hnutiu Taliban, ak znova umožní, aby sa Afganistan stal základňou pre terorizmus. Podľa Blaira Spojené štáty a ich spojenci nemali inú možnosť ako vojensky zasiahnuť po tom, ako Taliban odmietol vydať vedenie teroristickej siete al-Káida zodpovedné za útoky.

Twenty years ago, the world witnessed the tragic events of 9/11. The victims, their families & the heroic responders are in the thoughts of everyone at the Institute.



We remain dedicated to supporting peaceful coexistence that transcends borders, faith & culture. #NeverForget — Tony Blair Institute (@InstituteGC) September 11, 2021

Bývalý šéf britských ozbrojených síl lord Richards vyjadril názor, že návrat Talibanu k moci v Afganistane so sebou prináša aj hrozbu "ďalšieho 11. septembra", keďže teroristi budú môcť využiť nekontrolované lokality. "Vrátili sme sa do temného obdobia, ktoré musíme nejako zvládnuť," povedal pre rozhlasovú stanicu LBC.

Obama si uctil hrdinov z 11. septembra a z nasledujúcich rokov

Bývalý americký prezident Barack Obama si v posolstve uctil hrdinov z 11. septembra 2001 a z nasledujúcich rokov. Odkaz zverejnil v sobotu pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA, uviedla tlačová agentúra AP.

"Z 11. septembra - a z ďalšieho obdobia - jasne vyplýva jedna vec: Amerika bola vždy domovom hrdinov, ktorí šli do nebezpečenstva a urobili to, čo je správne," napísal v posolstve Obama, ktorý bol prezidentom USA v rokoch 2009-2017.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke/John Minchillo

Uviedol, že trvalý obraz toho dňa, ktorý si s manželkou Michelle uchovávajú v spomienkach, nie sú trosky a skaza, ale ľudia. Vyzdvihol hasičov, ktorí bežali hore schodmi, keď sa ostatní ponáhľali dolu, pasažierov, ktorí vtrhli do kokpitu lietadla, a dobrovoľníkov z celej krajiny prichádzajúcich v dňoch po útokoch. "Za posledných 20 rokov sme boli svedkami nových a nových prejavov rovnakej odvahy a nezištnosti," dodal Obama.

Today we honor the nearly 3,000 men, women, and children who died on September 11, 2001, and the heroes who have always run towards danger to do what’s right. Let’s never forget that day, and let’s never take them for granted. pic.twitter.com/VkN11wZAMh — Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2021

"Videli sme to aj pred desaťročím, keď po rokoch vytrvalej húževnatosti naša armáda spravodlivo potrestala Usámu bin Ládina. A vidíme to aj dnes - u lekárov a zdravotníkov, totálne vyčerpaných, ktorí so všetkých síl zachraňujú životy; u príslušníkov armády, z ktorých niektorí pred 20 rokmi ani neboli na svete a vystavili sa riziku, aby zachránili Američanov a pomohli utečencom nájsť lepší život; u záchranárov bojujúcich so zúriacimi plameňmi a stúpajúcou hladinou vôd, keď odvádzajú rodiny do bezpečia," napísal exprezident.