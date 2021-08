Hurikán Ida zasiahol pobrežie USA: Besniaci živel má prvú obeť, FOTO obrovskej spúšte

Informovala o tom v noci na pondelok televízia Sky News s odvolaním sa na najnovšiu aktualizáciu Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami vydanú o 02.00 h SELČ. Podľa NHC sprevádza Idu vietor s priemernou rýchlosťou 195 km/h, ktorý môže spôsobiť veľké škody na rodinných domoch a polámať a vyvrátiť stromy, čím dôjde k zablokovaniu mnohých ciest. Hurikán Ida sa presúva pomaly ďalej do vnútrozemia nad juhovýchodnú Louisianu, kam priniesol prívalové dažde, extrémny vietor a spôsobil záplavy, uviedlo NHC.

Firma Entergy, ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny v Louisiane, informovala, že viac ako päť hodín od chvíle, keď sa hurikán dostal nad pevninu, sa bez prúdu ocitlo najmenej 620.000 odberateľov. Úplne bez elektriny sa z dôvodu závažnej poruchy ocitlo celé mesto New Orleans. Guvernér Louisiany John Bel Edwards požiadal v tejto súvislosti Biely dom, aby vyhlásil jeho štát za oblasť postihnutú katastrofou, čo lepšie pomôže koordinovať potrebnú pomoc.

Hurikán Ida spôsobil aj takmer úplné zastavenie ťažby ropy a zemného plynu v oblasti Mexického zálivu. Ida dorazila k pobrežiu Louisiany presne 16 rokov po tom, ako ho zasiahol hurikán Katrina, ktorý si vyžiadal 1836 mŕtvych a spôsobil materiálne škody vo výške 125 miliárd dolárov. Ida udrela iba 64 kilometrov od miesta, ktoré po prvý raz zasiahla Katrina.

Hoci hurikán Ida po prechode nad pevninu slabne a nakoniec sa z neho stane tropická tlaková níž, ďalej do vnútrozemia sa presúva veľmi pomaly, čo zvyšuje jeho ničivý účinok v podobe prívalových dažďov, silného vetra presahujúceho stále rýchlosť 100 km/h a záplav. Na jeho príchod sa pripravujú aj v štátoch Mississippi a Alabama.

