Bojovníci Talibanu zastrelili afganského speváka! Niekoľko dní pred incidentom jeho dom navštívili

"Bol to nevinný spevák, ktorý len zabával ľudí... Strelili ho do hlavy na farme," uviedol pre AFP syn Andarábiho Džawád. Taliban podľa AFP zastrelili speváka ešte v piatok v afganskej provincii Baghlán, ktorá sa nachádza asi 100 kilometrov od hlavného mesta Kábul. Jeho syn uviedol, že niekoľko dní pred incidentom ich dom navštívili a prehľadali členovia Talibanu, ktorí s Andarábim údajne dokonca pili čaj.

Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid pre AP uviedol, že hnutie tento incident vyšetrí, neuviedol však bližšie detaily usmrtenia speváka. Usmrtenie speváka vyvolalo obavy ľudskoprávnych organizácií z toho, že sa Taliban vráti k svojej represívnej politike z predchádzajúceho obdobia svojej vlády. Vraždu speváka preto odsúdila aj generálna tajomníčka Amnesty International Agns Callamardová.

"Objavuje sa stále viac dôkazov o tom, že Taliban v roku 2021 je ten istý netolerantný, násilný a represívny Taliban ako v roku 2001. Ani o 20 rokov neskôr sa nič v tejto oblasti nezmenilo," napísala Callamardová na Twitter.

I meant 2001: There is mounting evidence that the Taliban of 2021 is the same as the intolerant, violent, repressive Taliban of 2001. 20 years later. Nothing has changed on that front. On other fronts: In addition to the Taliban, we now have ISIS, AQ and probably a few more. https://t.co/hGByLj8dXR