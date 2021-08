AKTUÁLNE Pred kábulským letiskom došlo k výbuchu: Najmenej 13 mŕtvych vrátane detí!

Podľa nemenovaných predstaviteľov americkej vlády išlo zrejme o samovražedný bombový útok, informovali stanice Sky News a CNN. Turecké ministerstvo obrany však informovala o dvoch výbuchoch, zatiaľ čo francúzsky veľvyslanec varuje pred možným druhým výbuchom.

Zranenia utrpelo podľa Sky News niekoľko, zrejme až traja americkí vojaci, CNN píše aj o ranených Afgancoch. Prezident Spojených štátov Joe Biden bol o podrobnostiach udalosti okamžite informovaný, uviedol predstaviteľ Bieleho domu.

Z letiska však aj naďalej odlietajú lietadlá, informuje Sky News. Podľa britského denníku The Guardian bolo po explózii počuť streľbu. Explóziu potvrdil na Twitteri hovorca amerického ministerstva obrany (Pentagón) John Kirby s tým, že podrobnosti oznámi, keď budú k dispozícii.

Washington predtým varoval, že evakuačné operácie ohrozuje riziko teroristického útoku zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.