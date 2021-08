AKTUÁLNE Masaker v Kábule: Bombové útoky Islamského štátu! 12 mŕtvych vojakov USA a 60 civilistov

Najmenej 12 príslušníkov americkej armády zahynulo vo štvrtok následkom dvoch výbuchov, ktoré otriasli afganskou metropolou Kábul a najmenej 15 ďalších utrpelo zranenia, potvrdilo ministerstvo obrany USA (Pentagón). Informovali o tom spravodajská stanica CNN a britský denník The Guardian.

"Dnes je ťažký deň," povedal veliteľ amerických ozbrojených síl na Blízkom východe generál Kenneth McKenzie, ktorý sa na tlačovom brífingu hovorcu Pentagónu Johna Kirbyho zúčastnil prostredníctvom videospojenia.

Zdroj: TASR/AP/Wali Sabawoon

Napriek útokom, ku ktorým sa medzitým podľa agentúry Reuters prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS), bude americká armáda pokračovať v evakuačnej operácií, dodal generál s tým, že v Afganistane sa momentálne nachádza ešte približne 1000 amerických občanov.

"Naďalej sa zameriavame na ochranu našich síl a evakuantov, pretože evakuácia pokračuje. Dovoľte mi objasniť, že aj keď sme zarmútení stratami na životoch, Američanov i Afgancov, aj tak pokračujeme vo vykonávaní misie. Naša misia je evakuácia amerických občanov, štátnych príslušníkov tretích krajín, držiteľov špeciálnych imigračných víz, personálu ambasády USA a Afgancov v ohrození. Napriek tomuto útoku v našej misii pokračujeme," povedal McKenzie.

"Dnes (vo štvrtok) máme na rampe 5000 evakuantov, ktorí čakajú na lety. Od 14. augusta sme evakuovali viac než 104.000 civilistov, z toho viac ako 66.000 (evakuovali) Spojené štáty a viac ako 37.000 naši spojenci a partneri ...Ako včera povedal minister zahraničných vecí (Antony Blinken), sme presvedčení, že v tejto chvíli zostáva v Afganistane asi niečo cez 1000 Američanov," priblížil McKenzie.

Generál dodal, že USA sú pripravené "zakročiť voči tým, ktorí sú zodpovední za útoky v Kábule". Zároveň potvrdil, že Washington z útokov viní teroristickú skupinu Islamský štát (IS), konkrétne jej odnož operujúcu na území Afganistanu, známu pod skratkou IS-K alebo ISIS-K.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.