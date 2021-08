Odchod amerických vojakov z Afganistanu: Dodržanie termínu závisí od postoja Talibanu

Biden v utorkovom prejave v Bielom dome vyhlásil, že Spojené štáty sú "na ceste" k tomu, aby stiahli všetkých svojich vojakov z Afganistanu v stanovenom termíne do 31. augusta.

"Som odhodlaný ukončiť našu misiu... Čím skôr sa to podarí, tým lepšie," zdôraznil Biden s tým, že každým dňom rastie reálne riziko, že sa príslušníci armády USA v Kábule stanú terčom útokov zo strany tzv. Islamského štátu a ďalších teroristických skupín. Zdôraznil však, že to, či sa podarí zavŕšiť odsun do konca augusta, bude závisieť od spolupráce zo strany hnutia Taliban.

"Ukončenie (odsunu) do 31. augusta bude závisieť na tom, či bude Taliban naďalej kooperovať a umožní prístup na (kábulské) letisko tým, ktorých chceme evakuovať z krajiny, a nebude narušovať našu operáciu," vyhlásil šéf Bieleho domu, ktorého citovala televízia CNN.

Biden za tejto neistej situácie poveril ministerstvá zahraničných vecí a obrany, aby vypracovali alternatívne časové harmonogramy odsunu pre prípad, že by to bolo potrebné. Americký prezident vo svojom vystúpení uviedol, že od 14. augusta bolo z Afganistanu evakuovaných už viac než 70.000 ľudí. Evakuácie však podľa neho komplikuje chaotická situácia a násilie v okolí kábulského letiska.

Biden tiež uviedol, že lídri skupiny G7 na utorkovom virtuálnom summite vyjadrili odhodlanie k spoločnému postupu v úsilí o evakuáciu ľudí z Afganistanu.

Z Afganistanu začali odchádzať prví americkí vojaci zaisťujúci evakuácie

Z Afganistanu sa v utorok začali sťahovať prví americkí vojaci zaisťujúci priebeh evakuácií z krajiny. Stalo sa tak v deň, keď prezident USA Joe Biden potvrdil, že nemá v úmysle predĺžiť termín na ukončenie odsunu príslušníkov americkej armády z Afganistanu, ktorý je stanovený na 31. augusta.

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

Pre televíziu CNN to uviedli dvaja nemenovaní predstavitelia z prostredia amerického rezortu obrany. Neuviedli pritom, koľko vojakov už z Afganistanu odišlo, avšak ubezpečili, že začiatok odsunu nijako neovplyvnil priebeh evakuácií ľudí z kábulského letiska. Pentagón v pondelok uviedol, že na medzinárodnom letisku v Kábule operuje približne 5800 amerických vojakov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť evakuačných letov.

"Redukcia (početného stavu amerických síl) zatiaľ nemá vplyv na misiu," uviedol jeden z predstaviteľov citovaných CNN. Rozhodnutie o tom, aký vojenský personál je potrebný na realizáciu misie, je podľa neho v kompetencii veliteľa operácie a závisí od viacerých faktorov, napríklad na počte otvorených odletových brán či množstve ľudí prichádzajúcich na letisko. Celá misia sa dá uvedeného činiteľa vykonať aj s menším počtom vojakov, a teda aj s menším bezpečnostným rizikom.

Podľa CNN zatiaľ z Afganistanu odišla len malá časť z vojakov zaisťujúcich evakuácie. Očakáva sa, že počet evakuantov bude v ďalších dňoch narastať, a súčasne s tým sa bude zvyšovať aj počet amerických vojakov odchádzajúcich z krajiny.