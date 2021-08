Zomrela, lebo ho ľúbila: Transrodové dievča (†17) zavraždil jej vlastný partner

Miller súhlasil s priznaním viny výmenou za 50-ročný trest, uvádza Arkansas Democrat Gazette. Rozsudok bol vyhlásený minulý týždeň. 20-ročný mladík bol pôvodne obvinený z vraždy „prvého stupňa“, za ktorú by mohol byť odsúdený na smrť alebo na doživotie.

Žalobcovia uviedli, že Miller mal s transrodovým dievčaťom vzťah a zabil ju, aby to zakryl. Vraj sa vyhrážala zverejnením ich vzťahu. Bál sa, že kvôli svojmu vzťahu s transrodovou ženou bude vnímaný ako gej.

Stoneovú, ktorá žila v North Little Rock, našli mŕtvu v aute v Sherwoode tri týždne po jej 17. narodeninách 25. júna 2020. Bola strelená do hlavy. Miller bol zatknutý o týždeň neskôr a odvtedy je vo väzení. O podmienečnom prepustení by sa mohlo uvažovať až po 35 rokoch vrátane času, ktorý už strávil vo väzbe.

Zapojený do iného prípadu vraždy

Miller bol tiež zapojený do ďalšej vraždy. Tínedžera Bryana Allena Thompsona († 17) zastrelili pri lúpeži v Sherwoode v októbri 2016. Miller a ďalší dvaja tínedžeri boli v dôsledku toho obvinení.

Miller v tom čase súhlasil, že bude svedčiť proti ďalším dvom výmenou za stiahnutie obžaloby z vraždy prvého stupňa, pričom sa nakoniec priznal k obzvlášť závažnej lúpeži.

Nikdy však nemusel vypovedať, pretože jeden z obvinených sa už priznal k lúpeži, druhý k lúpeži a vražde prvého stupňa. Vražda 17-ročnej Stoneovej ho teraz dostala na pol storočia za mreže.

Zdroj: Twitter/ErikaFerrandoTV

Násilie voči transrodovým ľuďom v USA

Stoneová je jednou zo 44 transrodových ľudí v USA, o ktorých je známe, že v roku 2020 zomreli na následky násilností. Je to najvyšší počet za jediný rok, odkedy o tom vedú aktivisti a médiá štatistiky.

Tento rok bude počet pravdepodobne ešte vyšší. Je známych už 34 takýchto úmrtí. Počet neohlásených prípadov je pravdepodobne vyšší, pretože niektoré polícia alebo médiá neidentifikujú ako zločiny z nenávisti alebo úmrtia transrodových ľudí nie sú vôbec hlásené.