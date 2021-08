Taliban sa zaviazal rešpektovať práva žien: Ale v rámci noriem islamského práva

Mudžáhid taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".

Mudžáhid ďalej povedal, že Afganistan nebude ukrývať nikoho, kto by chcel útočiť na iné krajiny. Toto bola podľa AP kľúčová požiadavka v dohode, ktorú militanti uzavreli v roku 2020 s administratívou vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa a ktorá viedla ku konečnému stiahnutiu amerických síl z krajiny, a to už za súčasného prezidenta Joe Bidena.

Afghans pouring into Kabul and those still in Taliban-held areas say they have witnessed Taliban commanders demand that communities turn over unmarried girls and women to become “wives” for their fighters—a form of sexual violence. #afghanistan #saveafghanistan #أفغانستان pic.twitter.com/1FOlKc44a1