Zúfalý útek Afgancov z pekla: V lietadle americkej armády pre 150 vojakov ich bolo 640: Šokujúce zábery!

Videá a fotografie z Afganistanu posledné dni naháňajú husiu kožu. Streľby, chaos na uliciach a ľudia snažiaci sa ujsť zo svojej krajiny – to je realita, ktorá sa tam v súčasnosti deje. Dôvodom je, že hlavné mesto Kábul obsadili Talibanci. Obrovské množstvo ľudí nechce žiť pod nadvládou teroristov a preto sa rozhodli, že radšej odídu. Talibanci sa vyjadrili, že tým, ktorí chcú odísť, to bez problémov umožnia, údajne totiž nechcú žiadnu nevyhnutnú obeť či zranenia.

VIDEO ŠOKUJÚCE zábery z letiska v Kábule: Vystrašení civilisti sa snažia využiť každú možnosť, ako odísť z krajiny!

V súčasnosti je k dispozícii fotografia, ako to vyzeralo na palube amerického nákladného lietadla C-17, ktoré letelo z Kábulu do Kataru. Pôvodne malo z Afganistanu zobrať len personál americkej ambasády. To však ešte nepočítali s tým, že do lietadla sa krátko pred štartom cez pootvorenú rampu dostanú stovky vydesených afganských civilistov.

„Približne 640 afganských civilistov opustilo lietadlo, keď dorazilo na miesto určenia,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ obrany USA. Vystrašených Afgancov nemala letová posádka šancu zastaviť. Pôvodne sa podľa zvuku motorov odhadovalo, že na palube je približne 800 ľudí, nakoniec ich údajne bolo "len" 640. Utečenci budú podľa amerického ministerstva dopravy prevezení na leteckú základňu v Texase a Wisconsine.

Zdroj: Reprofoto - Twiter.com

Plné letisko a výstrely z diaľky

Krátko predtým však príletom a odletom bránili davy Afgancov na pristávacej ploche, ktorí sa snažili za každú cenu opustiť krajinu.

Videá, ktoré sú zverejnené na sociálnej sieti Twitter, ukazujú, že na letisku naďalej panuje chaos a civilisti využívajú každú príležitosť na to, aby sa dostali z krajiny. Na nástupnej plošine sa tlačia, len aby sa im ušlo miesto na palube. Situáciu komplikuje aj to, že raz za čas sa v meste ozvú výstrely.

Zdroj: Reprofoto - Twiter.com

Podľa DailyMail však existujú obavy o účinnosti záchranných misií, z dôvodu, že po vzlietnutí lietadla zahynuli viacerí civilisti, ktorí sa držali trupu lietadla či krídel. Traja údajne zabili trysky. Podľa agentúry Reusters chvíľu po americkej letke pristálo v Kábule aj nemecké lietadlo, ktoré ma do hlavného mesta Uzbekinstanu Taškentu previezť cudzincov a miestnych zamestnancov ambasád.