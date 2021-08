MIMORIADNE Taliban vstúpil do Kábulu! Z mesta sa snažia ujsť tisíce ľudí

Zástupca Talibanu v Dohe uviedol, že povstaleckí bojovníci majú rozkaz, aby sa vyvarovali násilia a umožnili z metropoly odísť všetkým, ktorí tak budú chcieť urobiť. Podľa neho sa chcú islamisti vyhnúť civilným obetiam.

V metropole podľa spravodajcov zahraničných médií panuje chaos, ľudia obliehali banky, aby si vybrali svoje úspory, napísal na twitteri Sharif Hassan z denníka The New York Times. Dlhé fronty sa stoja aj pred veľvyslanectvami západných krajín, kde sa ľudia snažia získať víza, aby mohli vycestoval.

My heart breaks into pieces for my people who have lined up outside the banks to cash their savings and waiting at the gates foreign embassies to secure visas to leave. #Afghanistanisburning #Afganistan #Kabul pic.twitter.com/FfKsYiXRLa