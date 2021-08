AKTUÁLNE Situácia sa vyhrocuje: Taliban sa blíži ku Kábulu! Ľudia v panike utekajú, letisko je preplnené

Vládne jednotky utekajú smerom k uzbeckej hranici, informovala podvečer agentúra Reuters s odvolaním sa na vedenie provincie Balch. Útok islamistov na provinčné správne stredisko sa začal dnes ráno.

Podľa šéfa provinčnej rady mesto vyzerá, ako by padlo bez boja. Vojaci údajne na mieste nechali všetko vybavenie a vydali sa smerom k uzbeckej hranici. V meste už dochádza len k menším stretom v jednej časti mimo centrum, píše Reuters.

Poslanec z provincie Balch Abbás Ibrahim Zadá agentúre AP povedal, že sa najprv vzdali vládne vojenské jednotky, čo malo vplyv na morálku provládnych milícií a ďalších síl, ktoré sa vzápätí vzdali tiež. Podľa poslanca sú teraz v rukách Talibanu všetky budovy a provinčné úrady, vrátane úradu guvernéra, píše AP.

Kábulské letisko praská vo švíkoch

Neustávajúci prúd stojí rad pri priehradkách predaja leteniek, ktoré sa kvôli situácii posledných dní presunuli priamo na parkovisko pred samotný odletový terminál. Ľudia pred sebou tlačia objemné batožiny, do ktorých sa snažia vtesnať čo najväčšiu časť svojho majetku, ktorá by im pomohla začať nový život v inej krajine. Fronta postupuje veľmi pomaly. Tí úspešnejší, ktorým sa podarilo zakúpiť letenku, potom trávia ďalšie najmenej tri hodiny, aby sa dostali do vnútorných priestorov letiska. Dojemné scény lúčenia s rodinou nie sú výnimočné. S Talibanom pred bránami Kábulu rastie panika.

Česi sťahujú z Afganistanu diplomatov

Český minister zahraničia Jakub Kulhánek rozhodol o okamžitom stiahnutí českých diplomatov z Kábulu na miestne medzinárodné letisko. Teraz sú pod dohľadom českej Vojenskej polície na toto letisko premiestňovaní. Stalo sa tak na základe informácií spojencov a na odporúčanie českého veľvyslanca. Opatrenie sa týka dvoch českých diplomatov. Kvôli krízovej ​​situácii v Afganistane sa dnes zíde Bezpečnostná rada štátu. Na žiadosť Kulhánka ju zvolal český premiér Andrej Babiš (ANO).

Minister tiež novinárom po dnešnom rokovaní krízového štábu na ministerstve zahraničia, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia armády a ministerstva obrany, povedal, že českí občania, ktorí sa nachádzali v Afganistane a o ktorých ministerstvo zahraničia vie, sú v bezpečí. Dodal, že naďalej samozrejme platí dôrazné odporúčanie do krajiny necestovať.

Situace v Afghánistánu je velice vážná. Na základě aktuálních informací od spojenců a doporučení našeho velvyslance v místě jsem rozhodl o okamžitém stažení našich diplomatů na mezinárodní letiště v Kábulu. Aktuálně jsou dva čeští diplomaté pod ochranou vojenské policie. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 14, 2021

Taliban dnes začal útok na Mazáre Šaríf na severe Afganistanu, ktoré doteraz ako jedno z troch veľkých miest kontroluje afganská vláda. Drží už tiež celú provinciu Lógar, ktorá je vzdialená len niekoľko desiatok kilometrov od Kábulu. Z metropoly sa sťahujú diplomati západných krajín, na ich bezpečnú evakuáciu má dohliadať aj 3000 amerických vojakov, z ktorých časť už do Kábulu dorazila

Cesta Talibanu k moci

Dohoda z Dauhy vydláždila Talibanu cestu k moci v Afganistane, domnieva sa francúzsky analytik Georges Lefeuvre z Inštitútu pre medzinárodné a strategické vzťahy (IRIS). Radikálnemu islamistickému hnutiu Taliban pre ovládnutie krajiny v podstate zostáva dobyť už len hlavné mesto Kábul, situáciu ale bude mať o poznanie ťažšiu, než v 90. rokoch..

Mesto Kábul je podľa Lefeuvra výrazne väčšie, jeho obyvatelia mladší, vzdelanejší a s prístupom k informáciám a k sociálnym sieťam. Pre Taliban bude podstatne ťažšie ich presvedčiť alebo premôcť, ako v roku 1996, uvádza denník 20 Minutes. Taliban sa v posledných dňoch zmocnil polovice provinčných metropol a kontroluje väčšinu severu, západu a juhu krajiny. Podľa Lefeuvra tentoraz islamisti zvolili inú stratégiu v porovnaní s obdobím 1994 až 1996.

Na jej prípravu mali niekoľko mesiacov od oznámenia západných spojencov o stiahnutí ich vojsk. Zatiaľ čo v deväťdesiatych rokoch Taliban začal obsadením juhu a východu krajiny, kde žijú prevažne Paštuni, z radov ktorých je aj väčšina pôvodných členov Talibanu, tentokrát sa hnutie rozhodlo vydať sa najprv do oblastí, ktoré im primárne tak naklonené nie sú.

Na severe žijú najmä Uzbeci, Tadžici a Turkméni a dal sa preto očakávať väčší odpor. Paštunské provincie sú v tejto chvíli posledné, ktoré Taliban oficiálne nedobyl, povedal Lefeuvre stratégiu stanici France info. "Pod kontrolou štátu zostáva už len stred Afganistanu. Zvyšok, paštunské osídlenie na východe a na juhu, odkiaľ pochádzajú členovia Talibanu, je už takmer ich," uviedol Lefeuvre. Postup Talibanu Afganistanom je podľa Lefeuvra okrem niekoľkých významných ozbrojených stretov hladký a rýchly, v 80 percentách sa afganská armáda vzdáva bez boja.

Vládne jednotky sú menej početné a sú od seba vzdialené, čo prispieva k obavám vojakov, myslí si Lefeuvre. Ich zbrane a vybavenie, ktoré im poskytli Američania, padajú do rúk Talibanu. V nedeľu, po ovládnutí mesta Zarandž, usporiadali islamskí bojovníci spanilú jazdu na amerických vojenských vozidlách Humvee. Niektorí kmeňoví vodcovia pred rokovaním s Američanmi dávajú prednosť dohode s Talibanom, pretože sa im predstavitelia hnutia zdajú byť bližší a majú pocit, že sa s nimi v budúcnosti vždy nejako dohodnú, tvrdí Lefeuvre. Povesť spojeneckých aj afganských vojakov v posledných rokoch tiež utrpela, pretože po výraznom zoštíhlení zahraničného kontingentu v roku 2014 sa útoky proti Talibanu odohrávali najmä zo vzduchu, čo spôsobilo početné civilné obete.

Pre miestnych obyvateľov, z ktorých 75 percent žije na vidieku skôr tradičným spôsobom života, nie je zavedenie islamského práva šaría, ako chce Taliban, nijako šokujúce. Islamistický právny poriadok budí obavy najmä medzi vzdelanejšími a modernejšími obyvateľmi väčších miest, povedal Lefeuvre denníku 20 Minutes. V roku 1996 žili napríklad v Kábule dva milióny prevažne starších obyvateľov, dnes má mesto päť miliónov obyvateľov a zhruba polovica má menej ako 30 rokov.

Dohoda v prospech Talibanu

"Dohoda z Dauhy vydláždila cestu pre Taliban: Amerika je v teréne bezmocná, NATO je nútené odísť. Toto nie je mierová dohoda," je presvedčený Lefeuvre a naráža tak na dohodu z februára 2020, ktorá podľa neho jednoznačne vyznieva v prospech Talibanu, ktorý získal mnohé záruky výmenou za bezvýznamné podružné prísľuby.

Americký prezident Donald Trump v decembri 2018 oznámil zmenšenie vojenského kontingentu v Afganistane na polovicu do troch mesiacov, v čom videl svoju príležitosť na uchopenie moci Taliban, ktorý v rokoch 1996 až 2001 vládol v troch štvrtinách krajiny. Podľa Lefeuvra bolo jasne vidieť, že Trump chce len dostať domov svojich vojakov, aby vylepšil svoj obraz pred prezidentskými voľbami. Američania sa v dohode zaviazali prepustiť 5000 väznených bojovníkov Talibanu a menom 39 spojeneckých krajín sľúbili stiahnutie všetkých zahraničných vojsk z Afganistanu. Výmenou mal Taliban nechať vojská odísť, čo Lefeuvre považuje za drobný ústupok.

Taliban zmenil taktiku?

Tento týždeň v pondelok prezident Afganistanu Ašraf Ghání pozval na schôdzku do prezidentského paláca vojenského vodcu z radov mudžahedínov, ktorí úspešne bojovali so Sovietskou armádou a dodnes majú početné súkromné ​​milície. Ghání im podľa Lefeuvra sľúbil zbrane, pokiaľ budú bojovať proti Talibanu. Títo vojnoví vodcovia ale rozhodne nie sú jednotnou národnou armádou a ich zapojenie má veľmi rozličné motivácie, často nezlučiteľné. V roku 1992 tieto nezhody uvrhli krajinu do občianskej vojny, pripomína analytik. Jedným z mála kladov súčasnej situácie je podľa neho premena Talibanu, ktorý už nie je len radikálnym hnutím bojovníkov, ale aj diplomatickou silou so zastúpením v niekoľkých krajinách a partnerom pri mnohých rokovaniach.

Podľa Lefeuvra preto nie je v záujme hnutia, aby jeho ľudia unášali ženy a nútili ich k svadbám alebo aby popravovali zajatcov na dobytých územiach. Naopak sa hnutie najskôr bude snažiť postupovať metódami, ktoré budú pre medzinárodné sily podstatne prijateľnejšie, aby mohlo byť v budúcnosti rovnocenným partnerom pre rokovania.

Humanitárna katastrofa

"V poslednom týždni prichádzali Kábulu ľudia najmä zo severu, kde sa bojovalo. Teraz, keď sa boje rozhoreli (i na juhu)... sa to zrejme odrazí na počtoch ľudí, ktorí budú prúdiť na juh metropoly," opísal situáciu v Kábule spravodajca stanice Al-Džazíra Rob McBride. Podľa neho ale desaťtisíce nových utečencov znamenajú, že humanitárna situácia v meste je hrozivá.

"Situácia má všetky parametre humanitárnej katastrofy," vyhlásil o dianí v Afganistane predstaviteľ Svetového potravinového programu OSN Thomson Phiri. Podľa svetovej organizácie v dôsledku bojov v Afganistane od začiatku roka opustilo svoje domovy okolo 400-tisíc ľudí, z toho 250-tisíc od mája.