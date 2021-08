V Česku pribudlo 103 nových prípadov KORONAVÍRUSU: Reprodukčné číslo rastie

Očkovacie centrum proti chorobe COVID-19 na výstavisku v Brne ukončí svoju činnosť k 31. augustu. Uviedla to brnenská primátorka Markéta Vaňková. Od septembra sa bude očkovať v areáli Fakultnej nemocnice Brno. V súvislosti s covidom eviduje ministerstvo zdravotníctva k pondelku 30.363 úmrtí. V nedeľu bolo zdokumentovaných 17.950 podaných vakcín. Od začiatku očkovacej kampane bolo v Česku podaných 10.672.379 očkovacích látok, informujú Novinky.cz.

V českých nemocniciach je s covidom aktuálne hospitalizovaných 48 pacientov, pričom 11 z nich je vo vážnom stave. Priemerná týždenná incidencia na 100.000 obyvateľov je na úrovni 11 potvrdených prípadov.

Za nedeľu pribudlo 103 nových ochorení, pred týždňom to bolo 77, v sobotu 153, pričom reprodukčné číslo R sa už druhý deň drží nad kritickou hodnotou jeden. Do Českej republiky je od pondelka ťažší návrat z Islandu, Estónska a (portugalskej) Madeiry; na takzvanej cestovateľskej mape sa presúvajú do červenej kategórie s vysokým rizikom nákazy.