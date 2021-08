Nemecká strana Zelených chce zriadiť ministerstvo na ochranu klímy s právom veta

BERLÍN - Nemecká strana Zelených chce v prípade, že sa po septembrových parlamentných voľbách dostane do vlády, zriadiť nové ministerstvo na ochranu klímy, ktoré by disponovalo právom veta a neumožnilo by prijať zákony odporujúce záväzkom vyplývajúcim z parížskej klimatickej dohody. Informovala o tom agentúra DPA.

Ide o hlavný bod sedemstranového "okamžitého programu na ochranu klímy", ktorý predstavili v utorok v chránenej prírodnej oblasti Biesenthaler Becken severne od Berlína spolupredsedovia Zelených Annalena Baerbocková a Robert Habeck. Zelení označili boj proti klimatickej kríze vo svojom programe za "úlohu storočia". "Vo vládnom kabinete prijmeme najväčší klimatický balík, aký kedy existoval," prízvukovalo vedenie Zelených.

Okrem toho chcú Zelení urýchliť výstavbu veterných a solárnych zdrojov energie. "Čo najskôr potrebujeme viac zelenej a výhodnej elektrickej energie, aby sme znížili škodlivé emisie najmä v sektoroch dopravy, priemyslu a tepelnej energie," tvrdia Zelení. S rozsiahlou výstavbou obnoviteľných zdrojov chcú preto začať ihneď po voľbách do Spolkového snemu. Ukončenie výroby elektriny v uhoľných elektrárňach by sa malo podľa plánov Zelených zo súčasného plánu nastaveného najneskôr na rok 2038 posunúť na rok 2030. Investície do železničných tratí, verejnej miestnej dopravy a cyklistických chodníkov by mali byť zase navýšené už v budúcoročnom rozpočte.

S cieľom zrýchliť vnútorné procesy na ministerstvách by mala počas prvých 100 dní novej vlády každý týždeň zasadať "klimatická pracovná skupina". Krajiny majú podľa ustanovení parížskej klimatickej dohody udržať zvyšovanie priemernej globálne teploty oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou na 1,5 stupňa Celzia. Zelení sa podľa prieskumov verejnej mienky už dlhšiu dobu držia na druhom mieste za vládnucou konzervatívnou Úniou CDU/CSU s podporou okolo 20 percent hlasov. Podľa DPA je možné, že sa po voľbách 26. septembra budú podieľať na rozhovoroch o vytvorení novej vlády.