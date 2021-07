VIDEO Najbohatší muž sveta to dokázal: Úspešný prvý let! Bezos sa pozrel do vesmíru

VAN HORN - Znovupoužiteľná suborbitálna raketa New Shepard vyvinutá spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v utorok úspešne odštartovala k hranici vesmíru. Zhruba po jedenástich minútach letu sa raketa a oddelený modul úspešne vrátili na Zem.

Na palube boli okrem Jeffa Bezosa ďalší traja pasažieri, konkrétne Bezosov brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný čerstvý absolvent strednej školy Oliver Daemen.

Zdroj: SITA/Blue Origin via AP

"To bolo úžasné," zakričal Bezoz do vysielačky po tom, ako New Shepard úspešne pristál v texaskej púšti. "Najlepší deň v mojom živote," dodal Bezos o niekoľko minút neskôr.

Zdroj: SITA/Blue Origin via AP

Multimiliardár a zakladateľ firmy Amazon sa stal druhým superboháčom vo vesmíre. Bezos sa na svoju cestu vydal iba deväť dní po zakladateľovi spoločnosti Virgin Galactic Richardovi Bransonovi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tony Gutierrez

New Shepard je suborbitálna raketa, čo znamená, že nedosiahla obežnú dráhu Zeme. Posádka ale na vrchole trajektórie zažila niekoľko minút zníženej gravitácie.

Zdroj: SITA/Blue Origin via AP