Hrozivé VIDEO z Rakúska: Rozbúrená rieka sa valila ulica mesta, dramatický boj o život!

SALZBURG - Ulice pokojného rakúskeho mesta Hallein pri Salzburgu sa v dôsledku silných dažďov a búrok zmenili v sobotu na dravú rieku, ktorá so sebou brala všetko, čo jej prišlo do cesty. V jej prúde sa ocitli aj dvaja ľudia, ktorí mali veľké šťastie, že tentokrát boj so živlom vyhrali. Určite by však nechcel nik byť na ich mieste, ani na mieste obyvateľov, ktorí stále odpratávajú dôsledky záplav a rátajú škody.