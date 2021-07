AKTUÁLNE Katastrofálne záplavy v Európe: V Nemecku zomrelo už 33 ľudí, ďalších 70 je nezvestných

Záchranné akcie stále pokračujú, ale situácia je okrem iného kvôli výpadkom v telekomunikačnej sieti značne neprehľadná.

Najmenej osem úmrtí ohlásili bezpečnostné zložky v okrese Euskirchen v Severnom Porýní-Vestfálsku, informovala televízna stanica ZDF a miestne médiá. Prinajmenšom ďalší štyria ľudia zomreli tiež v Kolíne nad Rýnom, Wuppertale a Kamene. V spolkovej krajine Porýnie-Falcko zomrelo najmenej päť osôb a ďalších 70 je stále nezvestných, uviedla agentúra DPA.

Zdroj: SITA (Christoph Reichwein/dpa via AP)

Rozsiahle škody hlási v Porýní-Falcku okres Ahrweiler, kde sa vyliala z koryta rieka Ahr. V obci Schuld odniesla šesť domov a ďalšie desiatky objektov majú narušenú statiku a hrozí im zrútenie. "Zatiaľ nemáme presný prehľad o situácii, pretože práce záchranárov pokračujú," uviedol policajný hovorca.

Premiérka spolkovej krajiny Porýnie-Falcko Malu Dreyerová označila situáciu za katastrofálnu. "Mnoho ľudí je stále v nebezpečenstve," vyhlásila. V postihnutých oblastiach je prerušených mnoho komunikácií, cesty blokujú popadané stromy. Premiér Severného Porýnia-Vestfálska, ktoré je najľudnatejšou nemeckou spolkovou krajinou, Armin Laschet, by mal dnes popoludní navštíviť miesta postihnuté povodňou.

Zdroj: SITA (AP Photo/Michael Probst)

V stredu v susednom Sársku zomreli pri záchranných prácach dvaja hasiči. V saskom mestečku Jöhstadt na krušnohorskej hranici s Českom miestna rieka strhla muža, ktorý sa snažil zabezpečiť svoj pozemok pred veľkou vodou a ktorý je nezvestný.

Na väčšine územia Severného Porýnia-Vestfálska je prerušené železničné spojenie. Zaplavená bola aj časť diaľnic. Stovky tisíc domácností sú bez elektrického prúdu.

Zdroj: SITA (Harald Tittel/dpa via AP)

Nemecké úrady oznámili, že časti Rýna na juhu Nemecka boli dnes uzavreté pre lodnú dopravu kvôli zvýšeniu hladiny vody po nedávnych silných dažďoch. Riečna doprava bola zastavená medzi Maxau neďaleko Karlsruhe a Iffezheimom, uviedol hovorca nemeckého úradu pre vnútrozemskú plavbu.

Obmedzenie zrejme pretrvá do víkendu a zabráni plavidlám v ceste do Švajčiarska, dodal. Vysoká voda znamená, že nie je dostatok priestoru k prechodu pod mostami. Lodná doprava v severných častiach rieky je stále v prevádzke.

Zdroj: SITA (AP Photo/Michael Probst)

Silný dážď vyvolaný tlakovou nížou Bernd zaplavil už počas predchádzajúcej noci v niektorých nemeckých regiónoch pivnice, cesty a pozemky. Varovanie pred výdatnými zrážkami vydala meteorologická služba (DWD) aj pre dnešok, extrémne počasie by sa však malo do noci upokojiť.

Záplavy zasiahli aj ďalšie krajiny v západnej časti Európy, píše agentúra AP. Celkovo prišlo podľa AP o život viac ako 20 ľudí. Polícia v belgickom meste Liege obyvateľov upozornila, aby dodržiavali preventívne opatrenia pred záplavami.

V holandskom meste Valkenburg v noci na stredu evakuovali niekoľko zariadení vrátane hospica. Holandská vláda do provincie Limburg na juhu krajiny v stredu poslala približne 70 vojakov. Záplavy hlásili i v severnej časti Francúzska a v Luxembursku, kde hasiči evakuovali desiatky ľudí.

My thoughts are with the families of the victims of the devastating floods in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands and with those who have lost their homes.



The EU is ready to help.



Affected countries can call on the EU Civil Protection Mechanism.