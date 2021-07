KORONAVÍRUS Veľká dohoda: Táto spoločnosť ročne vyrobí 300 miliónov dávok ruskej vakcíny Sputnik V

"Strany majú v úmysle vyrobiť viac ako 300 miliónov dávok vakcíny v Indii ročne, pričom prvá várka sa očakáva v septembri 2021," uvádza sa vo vyhlásení Ruského fondu pre priame investície (RDIF), z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Kirill Dmitriev, šéf RDIF, dohodu s indickou spoločnosťou SII označil za "veľký krok", ktorý zvýši potenciál výroby tejto vakcíny a napokon "zachráni životy v Indii a na celom svete". Dmitriev dodal, že odovzdávanie technológie sa už začalo a štart spoločnej produkcie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.

"Strategic partnership between RDIF & Serum Institute of India is a major step to substantially increase vaccine production capabilities demonstrating a perfect example of joining forces and expertise to save lives both in India and around the world" - RDIF CEO Kirill Dmitriev pic.twitter.com/ztHgpeaVws