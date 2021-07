Vladimir Putin sa v Petrohrade stretne s Lukašenkom: Rozprávať sa majú aj o sankciách EÚ

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin prijme v utorok v Petrohrade bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra TASS, ktorej to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

"V Petrohrade sa dnes uskutoční pracovné stretnutie," uviedol. O schôdzke ešte predtým informovala bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA, neuviedla však žiadne podrobnosti. TASS v tejto súvislosti priblížil, že prezidenti Ruska a Bieloruska sa naposledy stretli koncom mája v ruskom letovisku Soči. Putin a Lukašenko diskutovali vtedy o "obchodno-ekonomických vzťahoch medzi oboma štátmi a o boji proti pandémii. Dotkli sa tiež incidentu s lietadlom (spoločnosti) Ryanair," uvádza TASS.

Následne, prvého júla, prezidenti spolu telefonovali. Rozprávali sa o "tlaku sankcií proti Bielorusku" a diskutovali o otvorení ďalších letov spoločnosti Belavia do Ruska. Ako informovala agentúra Interfax, najväčšia bieloruská letecká spoločnosť prišla o dve tretiny destinácií po tom, ako štáty Európskej únie uzatvorili svoj vzdušný priestor pre bieloruské aerolínie. Dôvodom bolo zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair smerujúci z Atén do Vilniusu.