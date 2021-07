Výbuch v chemickej továrni v Česku: Hlásia zranených

Na mieste zasahovalo osem jednotiek hasičov a 20 vozidiel. Hasiči podľa svojho hovorcu prerušili chladenie budovy po rozhodnutí statika, podľa ktorého hrozilo zrútenie konštrukcie. Výbuch spôsobil únik hexánu a podľa informácií hlavného technológa nebolo možné vylúčiť ďalšiu explóziu.

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

Záchranné zložky dostali oznámenie o udalosti pred 23.00 h. Najvážnejšie zraneného prepravil vrtuľník do popáleninového centra nemocnice v Prahe. Leteckí záchranári previezli aj stredne ťažko zraneného do nemocnice v Ústí nad Labem, pričom ďalšieho zraneného transportovali do nemocnice v okresnom meste Litoměřice.

Zdroj: FB/ HZS Ústeckého kraje

Zdroj: FB/ HZS Ústeckého kraje