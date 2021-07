Pri výbuchu v chemickej továrni zasahovalo 20 hasičských vozidiel: Zranili sa traja ľudia

Na mieste zasahovalo osem jednotiek hasičov a 20 vozidiel. Hasiči podľa svojho hovorcu prerušili chladenie budovy po rozhodnutí statika, podľa ktorého hrozilo zrútenie konštrukcie. Výbuch spôsobil únik hexánu a podľa informácií hlavného technológa nebolo možné vylúčiť ďalšiu explóziu.

Záchranné zložky dostali oznámenie o udalosti pred 23.00 h. Najvážnejšie zraneného prepravil vrtuľník do popáleninového centra nemocnice v Prahe. Leteckí záchranári previezli aj stredne ťažko zraneného do nemocnice v Ústí nad Labem, pričom ďalšieho zraneného transportovali do nemocnice v okresnom meste Litoměřice.