MIMORIADNE Na Filipínach sa zrútilo vojenské lietadlo: VIDEO Na palube bolo 85 ľudí

Na juhu Filipín sa dnes zrútilo vojenské lietadlo s najmenej 85 ľuďmi na palube. Uviedla to agentúra AFP s odvolávaním sa na veliteľov filipínských ozbrojených síl.

Zatiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 40 osôb, z horiaceho transportného lietadla C-130, ktoré havarovalo pri pristávaní na ostrove Jolo, povedal agentúre AP generál Cirilito Sobejana. Podľa neho lietadlo prepravujúce vojenskú jednotku minulo pristávaciu dráhu.

"Modlíme sa, aby sme dokázali zachrániť viac životov," citoval Sobejanu miestny server Philstar.

Minulý mesiac šesť príslušníkov filipínského letectva zahynulo pri nehode vrtuľníku S-70i Black Hawk počas nočného cvičenia na sever od metropoly Manily. Helikoptéra havarovala neďaleko bývalej Clarkovej leteckej základne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Bullit Marquez, File

Tú predtým využívala americká armáda, v súčasnosti funguje ako priemyslový a turistický komplex. Vrtuľník americkej výroby bol filipínskej armáde doručený spoločne s ďalšími šestimi strojmi minulý rok v novembri.

