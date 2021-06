VIDEO Starostovia tornádom zasiahnutých obcí žiadajú do domov aj elektrocentrály

BRNO - Vojaci, policajti a hasiči stále pomáhajú vo všetkých štyroch tornádom najpostihnutejších juhomoravských obciach – Lužiciach, Mikulčiciach, Moravskej Novej Vsi i Hruškách – a všetci žiadajú dobrovoľníkov, aby zatiaľ do poničených lokalít nejazdili autami, napísala v noci na nedeľu webová stránka televíznej stanice Nova. Materiálnu pomoc zhromažďujú úrady v kultúrnom dome v meste Hodonín a v areáli niekdajšieho cukrovaru v Břeclavi.

južnú Moravu vo štvrtok zasiahla silná búrka s krúpami o veľkosti tenisových loptičiek

okrem toho sa oblasťami Břeclavsko a Hodonínsko prehnalo silné tornádo

škody sú obrovské, zničené sú domy, autá i zeleň

odhady škôd sa pohybujú v stovkách miliónov korún

starostovia žiadajú pomoc v podobe elektrocentrál

dobrovoľníci môžu prichádzať do miest, ak dodržia podmienky

začínajú sa stavebné práce

v nemonici hospitalizovali nie len zranených po búrke, ale aj preťažených dobrovoľníkov

bez elektriny je 2400 domácností

10:15 Humanitárne centrum v Břeclavi v niekdajších priestoroch upratovacie firmy Rena pri cukrovare je počnúc dneškom otvorené nepretržite. Ľudia tam kedykoľvek môžu voziť dary pre obyvatelia obcí, ktoré postihla štvrtkové búrka a silný vietor. Ľudia si ich môžu v akúkoľvek dennú či nočnú dobu vyzdvihnúť. Centrum tiež rozšírilo priestory, podľa hovorkyne břeclavskej radnice Jany Pelcová je na mieste rušno. Povedala, že najžiadanejšie sú veci, ktoré ľuďom pomôžu opraviť domy.

10:00 Na jednej strane kostola stavebný ruch okolo poškodených domov, na druhej strane omša vo dvore farnosti s desiatkami ľudí. Tak to dnes dopoludnia vyzeralo v Moravskej Novej Vsi, ktorú zasiahla vo štvrtok búrka a poškodila domy vrátane kostola. Farár Marián Kalina povedal ľuďom na omši, že je to skúška, v ktorej ľudia obstoja a urobia z obce božie kráľovstvo na zemi. Búrky s krúpami a tornádom zničili v Břeclavsku a Hodonínsku asi 1200 domov a vyžiadali si päť obetí. Dve desiatky zranených ľudí stále zostávajú v starostlivosti hodoníské nemocnice.

9:50 V Hodonínsku a Břeclavsku zostáva k dnešku bez elektriny 2400 domácností, v sobotu ich bolo 3000. Obmedzenie sa týka oblastí, ktoré štvrtková búrka s tornádom zasiahla najviac. Najpostihnutejšie je Moravská Nová Ves, kde je 1000 miest bez energie, povedal hovorca energetickej spoločnosti EG.D zo skupiny E.ON Radek Šperňák.

9:40 V hodonínskej nemocnici dnes ráno zdravotníci starali ešte o 23 pacientov, ktorých tam záchranári priviezli po štvrtkovej ničivej búrke v Hodonínsku a Břeclavsku. Z hospitalizovaných majú štyri ťažšie zranenia a sú v stabilizovanom stave. V sobotu ošetrili zdravotníci v nemocnici ďalších 46 ľudí, ktorí sa poranili pri odstraňovaní škôd, napríklad spadli zo strechy alebo mali prepichnutou nohu klincom. Objavila sa tiež nová kategória pacientov, a to sú dobrovoľníci, ktorí precenili svoje sily, povedal riaditeľ nemocnice Antonín Tesařík.

9:19 Kým v piatok sa ľudia ešte len spamätávali z nočnej búrky a snažili sa dať do poriadku najpotrebnejšie veci, v sobotu zahalili mnoho zničených striech v obciach modrej plachty a vo veľkom sa odvážala stavebnú suť. Dnes v miestach pracuje ťažká technika, hlavne bagre a traktory, nákladné autá privážajú materiál a stále odvážajú suť.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

8:51 Tri desiatky hasičov zo Zlínskeho kraja pomáhajú v Mikulčiciach na Hodonínsku, ktoré vo štvrtok zasiahlo tornádo, s odpratávaním sutín. Režú tiež popadané stromy a konáre. Do obce dorazili hasiči zo Zlínskeho kraja so svojou technikou. V piatok večer, priviezli si aj takzvaný kontajner núdzového prežitia, ktorý im slúži ako zázemie. Na facebooku krajských hasičov to uviedla ich hovorkyňa Lucie Javoříková.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

8:23 Podľa mikulčickej starostky Marty Otáhalovej potrebuje jej postihnutá obec plachty na strechy, laty či fólie, pretože ľudia sa boja dažďa. Takisto je potrebné náradie, klince či fúriky. "Namiesto potravín alebo pitia, ktorých je momentálne dosť, radšej eklektrocentrály, pretože prúd ešte dlho nepôjde," cituje starostku spravodajský server tn.nova.cz. Potrebu elektrocentrál – na každú stavbu jednu – podčiarkuje aj starosta Moravskej Novej Vsi Marek Košut.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

7:33 Dobrovoľníci môžu pomáhať v obciach na Břeclavsku a Hodonínsku, ktoré zasiahli ničivé búrky. Musia ale dodržiavať pravidlá, uviedla dnes hovorkyňa Juhomoravského kraja Alena Knotková. Doteraz kraj dobrovoľníkov žiadal, aby nejazdili a neblokovali cestu záchranným zložkám a odvozu sutín. Búrky zničili 1200 domov a šesť desiatok ich statici určili ku zbúranie.

