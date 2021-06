MIMORIADNE Totálna spúšť po tornáde v Česku: Hasiči spomínajú Hirošimu! Mladíka (†21) zabila lampa

o smrti Slovenky informovalo v piatok ministerstva zahraničia

viac informácií o Slovenke Martine, dcére známeho hudobníka, prinášame v ďalšom článku.

južnú Moravu vo štvrtok zasiahla silná búrka s krúpami o veľkosti tenisových loptičiek

okrem toho sa oblasťami Břeclavsko a Hodonínsko prehnalo silné tornádo

meteorológovia nevylúčili, že ďalšie tornádo zasiahlo aj obec Stebno na Lounsku

najviac postihnuté sú obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice

hlásených je zatiaľ päť obetí a okolo 200 zranených

škody sú obrovské, zničené sú domy, autá i zeleň

odhady škôd sa pohybujú v stovkách miliónov korún

ONLINE

08:14 V Lužiciach na Hodonínsku budú dnes hasiči stabilizovať niekoľko domov. ČTK to povedal hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. Búrky zničili asi 120 domov, časť bude určená na demoláciu. Podľa Mikošku však nie je čas demolácie ešte daný.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

08:02 Na južnej Morave pomáhali aj policajti a hasiči z Pardubického kraja. "Už v noci, keď sme prišli, to bola katastrofa, ale s príchodom svetla cítime všade prítomnú bezmocnosť a zúfalstvo. Jedným slovom? Hirošima," citovala v piatok hovorkyňa hasičov svojich kolegov.

Zdroj: TASR - Vladimír Miček

08:00 Verejná doprava v časti južnej Moravy zostáva aj dnes ochromená. Liniek, ktoré nejazdia alebo menia trasy, je však výrazne menej ako v piatok. Hlavný výpadok sa týka vlakového spojenia medzi Břeclavou a Hodonínom. Namiesto vlakov jazdia autobusy náhradnej dopravy, ale nezachádzajú do zasiahnutých obcí, kde pokračuje policajné uzávera, uvádza sa na webe integrovaného dopravného systému.

07:55 Hasiči majú stále plné ruky práce. S následkami sa budú vysporadúvať ešte niekoľko dní. Na pomoc postihnutým oblastiam na južnej Morave boli vyslané jednotky z viacerých krajov.

07:52 Internetová zbierka Nadácie Via na pomoc zničeným obciam zatiaľ dosiahla sumu vyše 122 miliónov korún (cca 4,8 milióna eur). Zapojila sa do nej viac než 106-tisíc darcov.

Zdroj: HZS Kraj Vysočina

07:44 Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka zdokumentoval počas pomoci, akú spúšť narobilo tornádo. "Že prídu kľúčoví členovia vlády na miesto tragédie, to by nemalo byť predmetom kritiky. Je to ich práca, zoznámiť sa s tým, aká je situácia na mieste. Za to je naopak potrebné ich oceniť, predovšetkým ak potom bude nasledovať adekvátna pomoc, lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť," uviedol na margo kritiky, ktorá sa zniesla napríklad aj hlavu premiéra Andreja Babiša.

Něco jsem přes den stihl natočit, asistent střihl….. tak zde něco málo z mých pocitu z dneška…. Moc děkuji za komentáře, vážím si jich, ale naše pozornost si zaslouží ti, kteří přišli o své domovy, navzdory katastrofě je obrovská vlna solidarity a za to VÁM patří velký dík👍 pic.twitter.com/bSUqZZ6cMP — Marian Jurečka (@MJureka) June 25, 2021

07:20 Riaditeľ Nemocnice Hodonín opísal na sociálnej sieti ťažké chvíle, ktoré ako zdravotníci zažívali. Teraz vyzval verejnosť na pomoc postihnutým obciam.

07:00 Tornádo sa vybúrilo aj na budovách skautov v Mikulčiciach a v Hodoníne.

Skautská klubovna v jihomoravských Mikulčicích po zásahu tornáda. pic.twitter.com/5PmjXpcROY — #SKAUT (@skaut) June 25, 2021

06:40 Po tehotnej Slovenke Martine, dcére hudobníka zo skupiny Mloci, je ďalšou obeťou iba 21-ročný mladík, na ktorého spadla lampa.

06:00 Búrka vo štvrtok značne poškodila českú obec Stebno, ktorá spadá pod mesto Kryry v okrese Louny na severozápade Čiech. Podľa meteorológov išlo o tornádo, informovala v noci na sobotu Česká televízia. Škody sa odhadujú na desiatky miliónov korún. Na mieste je približne stovka hasičov a dobrovoľníkov. Starosta mesta Kryry Miroslav Brda oznámil, že nikto nebol zranený. V obci Stebno žije zhruba 120 obyvateľov.

Zdroj: HZS Ústeckého kraja

02:00 Prezident Miloš Zeman dnes večer vystúpi s mimoriadnym televíznym prejavom. Obráti sa v ňom na občanov v súvislosti s prírodnou katastrofou na južnej Morave. Podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka sa bude prejav natáčať dnes v Lánoch, do programu bude zaradený o 18.50 h.