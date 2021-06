Napätie v Gaze sa opäť stupňuje: Izrael podnikol letecký útok, ide o odplatu za zapálené balóny

O izraelských náletoch informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na palestínske bezpečnostné zdroje a svedkov. Izraelské nálety a vysielanie zápalných balónov sú prvou eskaláciou medzi Izraelom a pásmom Gazy od 21. mája, keď sa uzavretím prímeria skončilo 11 dní ťažkých bojov, pri ktorých zahynulo 260 Palestínčanov a 13 osôb v Izraeli. Obe strany konfliktu momentálne za pomoci Egypta ako sprostredkovateľa pracujú na trvalej dohode o prímerí medzi Izraelom a Palestínčanmi, dodala AFP.

Terčom náletov sa v stredu nad ránom stali objekty v mestách Chán Júnis a Gaza. O následkoch tejto izraelskej bojovej operácie zatiaľ nie sú žiadne správy. Spravodajský postál al-Watan informoval, že podľa hnutia Hamas bol terčom jedného z náletov jeden z výcvikových táborov jeho vojenského krídla.Izraelská armáda tieto informácie nekomentovala.

Denník The Times of Israel pripomenul, že za posledné tri roky Palestínčania z pásma Gazy, väčšinou prepojení s Hamasom a inými teroristickými skupinami, vypustili smerom na juh Izraela tisíce héliom naplnených balónov so zápalnými a výbušnými zariadeniami, ktoré po dopade a vznietení spôsobili rozsiahle požiare a značné škody na poliach, v prírodných rezerváciách i na súkromnom majetku.

Izraelská armáda potvrdila letecký útok v Gaze

Izraelská armáda potvrdila, že jej lietadlo v stredu zaútočilo na ozbrojené zložky radikálneho hnutia Hamas v palestínskom pásme Gazy. Armáda židovského štátu vysvetlila, že sa tak stalo v reakcii na vypustenie zápalných balónov z pásma Gazy, ktoré po dopade na poliach na juhu Izraela spôsobili požiare, informovala agentúra Reuters.

Armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že vzhľadom na pokračujúce teroristické činy z Gazy je "pripravená na všetky scenáre vrátane obnovených bojov". K náletu na Gazu došlo po pochode izraelských nacionalistov vo východnom Jeruzaleme, ktorý Palestínčanov rozhneval.

Podpora hnutia Hamas u Palestínčanov stúpa

Nový prieskum verejnej mienky na palestínskych územiach konštatuje dramatický nárast podpory pre radikálne hnutie Hamas, čo zrejme súvisí s posledným konfliktom s izraelskou armádou z mája tohto roku.

Z prieskumu zverejneného v utorok tiež vyplýva, že asi tri štvrtiny opýtaných považuje islamistických radikálov za víťazov v boji proti Izraelu a na obranu Jeruzalema a jeho posvätných miest, napísal spravodajský portál The Times of Israel.

Prieskumom uskutočneným Palestínskym centrom pre výskum politiky a prieskumy verejnej mienky sa tiež zistilo, že klesá podpora prezidenta palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása, ktorý bol nedávnymi bojmi "odsunutý na vedľajšiu koľaj", ale naďalej je medzinárodne vnímaný ako partner pre oživenie dávno neexistujúceho mierového procesu.

Prieskum ukázal, že až 53 percent Palestínčanov si myslí, že Hamas si "najviac zaslúži, aby zastupoval a viedol palestínsky ľud". Abbásovu sekulárnu stranu Fatah uprednostňuje 14 percent opýtaných.