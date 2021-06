Násilie v USA pokračuje: Streľba si vyžiadala 20 zranených a jedného mŕtveho

Strieľalo sa aj v meste Savannah v štáte Georgia. Tam si streľba vyžiadala jednu obeť a deväť zranených.

Streľba v Austine prepukla krátko pred 01.30 h v oblasti 6. ulice, kde sa nachádza viacero barov a reštaurácií. Šesť ľudí previezli na ošetrenie do nemocnice samotní policajti, ďalších štyroch transportovala pohotovostná lekárska služba okresu Austin-Travis, informoval Chacon. Zvyšní traja zranení boli dopravení do nemocnice súkromnými vozidlami. Jedna osoba mala viaceré strelné zranenia.

Developing Now: Police are on the scene of an early-morning shooting in downtown Savannah. @SarahWinkelmann is LIVE from the scene with updates on #WTOCDaybreak. https://t.co/nGXqnGMRev