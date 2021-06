Expolicajt a sériový vrah Popkov dostal k 2 doživotiam ďalších 10 rokov: Priznal sa k ďalším vraždám

"Súd v meste Angarsk (v Irkutskej oblasti) 4. júna uznal Michaila Popkova za vinného. S ohľadom na žiadosť štátnej prokuratúry bol odsúdený na deväť rokov a osem mesiacov väzenia. Súd vzal do úvahy Popkovove predchádzajúce rozsudky, preto jeho záverečným trestom je doživotie v kolónii so špeciálnym režimom," uviedlo tlačové oddelenie.

Surové vraždy dvoch žien, za ktoré dostal bývalý policajt tretí trest, boli spáchané v roku 1995 v Angarsku. Telo jednej z obetí sa nenašlo, napísal vo vysvetlení súd. Napriek tomu, že Popkov priznal vinu, odmietol predniesť záverečnú reč. Popkov, známy ako "Vlkolak" a "Angarský maniak", spáchal v rokoch 1992 – 2010 v Irkutskej oblasti celú sériu príšerných vrážd. V roku 2012 ho zatkli vo Vladivostoku. Jeho účasť na 81 vraždách a troch pokusoch o vraždu žien sa potvrdila.

Prvýkrát ho odsúdili na doživotie v januári 2015 za 22 vrážd. Druhý doživotný trest nad ním súd vyniesol v decembri 2018. Spúšťačom Popkovovho násilného správania bola údajne nevera jeho manželky, i keď jej ju odpustil. Psychiatricko-psychologickou expertízou sa zistilo, že Popkov trpí homicidomániou – nekontrolovateľným nutkaním vraždiť.

Znalci však dodali, že v čase páchania trestných činov bol príčetný a mohol si byť vedomý svojej poruchy i toho, aké nebezpečenstvo predstavuje pre spoločnosť. Tento svoj rys mohol dokonca do istej miery ovládať. Najmenej tri zločiny Popkov spáchal ako policajt v službe a s použitím hliadkovacieho policajného auta. Podieľal sa aj na vyšetrovaní niektorých zo svojich trestných činov, pričom manipuloval so stopami, aby zmiatol kolegov. Z polície odišiel v roku 1998, potom sa až do svojho zadržania živil dovozom áut zo zahraničia.

Počtom svojich obetí Popkov prekonal dvoch iných ruských sériových vrahov: Andreja Čikatila i Alexandra Pičuškina. V júli 2020 ruský Vyšetrovací výbor zverejnil správu, že expolicajt sa priznal k spáchaniu dvoch ďalších vrážd. Popkova previezli na súdny proces do Irkutskej oblasti z Mordvianska, kde bol v špeciálnej kolónii pre zločincov odsúdených na doživotie.