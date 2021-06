Väznený bieloruský aktivista sa na súde pokúsil o samovraždu

Nezávislá ľudskoprávna organizácia Viasna uviedla, že Latypav (41) sa počas pojednávania súdu bodol sa do krku, zrejme perom. Aktivista po čine zmodrel a upadol do bezvedomia a bola k nemu privolaná záchranka, píše agentúra AFP. V nemocnici ho lekári uviedli do umelého spánku.

Podľa Viasny, ktorá Latypava vlani vyhlásila za politického väzňa, sa pokúsil spáchať samovraždu v dôsledku nátlaku, ktorému čelil vo väzbe. Po príchode do súdnej siene mu bolo vidno na tele modriny. Viasna uviedla, že Latypav čelil vyhrážkam vyšetrovateľov, že začnú stíhať jeho príbuzných a spolupracovníkov, ak sa neprizná k trestným činom, z ktorých je obvinený.

Zdroj: SITA/Radio Free Europe/Radio Liberty via AP

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská na Twitteri napísala: "Bol zastrašovaný perzekúciou jeho rodiny, ak neprizná vinu. Toto je dôsledok štátneho teroru, represií a mučenia v Bielorusku. Musíme to okamžite zastaviť!" vyzvala.

Latypava zadržala polícia vlani v septembri počas zásahu bieloruských bezpečnostných síl voči protivládnym demonštrantom. Snažil sa totiž zabrániť tomu, aby zamestnanci v službách štátu v sprievodu polície zatreli opozičné graffiti na stene jednej z budov v Minsku. Obvinili ho z organizovania nepokojov, odporovania polícii a podvodu a v štátnej televízii voči nemu tiež vzniesli obvinenia z toho, že údajne chcel otráviť členov polície. Samotný Latypav všetky obvinenia popiera.

Po vlaňajších prezidentských voľbách sa v Bielorusku začali masové protesty proti režimu dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí na životoch, mnoho zranených a stovky zadržaných, z ktorých mnohí boli odsúdení na tresty odňatia slobody.