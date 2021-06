Krycie meno Marta: Vedkyňa z Oxfordu posielala tajné informácie o jadrovom programe do ČSSR

Akademička podľa denníka odovzdávala agentom komunistického Československa citlivé informácie po svojej emigrácii v 80. rokoch minulého storočia. Poskytovala im okrem iného materiály alebo informácie o plánoch týkajúcich sa tretej generácie amerických jadrových zbraní alebo jadrového výskumu, píše Daily Mail s tým, že tiež skopírovala niektoré z tajných dokumentov svojho britského manžela, oxfordského akademika a jadrového vedca. Ten o ničom nevedel.

Vedkyňa podľa denníka pôsobila pod krycím menom "Marta". Na odovzdávanie informácií využívala tajné schôdzky a agenti si ju vraj veľmi cenili. Svoju úlohu z čias studenej vojny udržala v utajení aj po páde komunistického režimu a zostáva vysoko rešpektovanou a aktívnou jadrovou vedkyňou, dodáva denník. Dnes osemdesiatdvaročná Stoneová je podľa neho hosťujúcou výskumníčkou na Oxfordskej univerzite a pôsobí napríklad na univerzite v americkom štáte Tennessee, kam sa odsťahovala po odchode z Oxfordu.

Oxford Zdroj: Getty Images

Vedkyňa popiera, že bola špiónka

Daily Mail ďalej píše, že Stoneová, ktorá sa predtým volala Říkovská, na otázku denníka pripustila účasť na stretnutiach a odovzdaní niektorých informácií československej Štátnej bezpečnosti. Zároveň denníku povedala, že to bolo nevyhnutné pre bezpečnosť jej aj jej detí, ktoré zostali v Československu. Dôrazne poprela, že by bola špiónkou, a vyhlásila, že agentom odovzdala len bezvýznamné informácie, ktoré nepredstavovali žiadne bezpečnostné riziko. Manžel Stoneovú obhajuje. Denníku povedal, že neurobila nič "trestuhodné či zavrhnutiahodné", ale je obeťou studenej vojny.

Odborník na tajné služby a profesor Buckinghamskej univerzity Anthony Glees však označil jej vysvetlenie za "učebnicové výhovorky", ktoré používali aj ďalší odhalení spolupracovníci tajných služieb. Glees sa domnieva, že odhalenie jej "zrady" narušilo britskú národnú bezpečnosť, a keby bola odhalená pred rokom 1989, stála by pred súdom.

Oxford Zdroj: Getty Images

Spolupráca trvala až do pádu komunizmu

Jiřina Stoneová podľa Daily Mail odišla na niekoľkomesačný pobyt v Oxforde po rozchode so svojím druhým manželom v 80. rokoch. V Británii zostala a v roku 1985 sa vydala za profesora Nicholasa Stonea, obaja sa potom venovali jadrovému výskumu. V roku 1992 sa stala britskou občiankou a v Oxforde zostala do roku 2005, kedy odišla do dôchodku, píše denník. Ten ďalej s odvolaním sa na odtajnené materiály opisuje okrem iného jej členstvo v KSČ a spoluprácu s československými agentmi, ktorá trvala do roku 1989, kedy padol komunistický režim.