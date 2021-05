VIDEO Hrozivý nález pod cirkevnou internátnou školu: Objavili pozostatky viac ako dvesto detí

Pozostatky žiakov školy v meste Kamloops v provincii Britská Kolumbia objavili pomocou špeciálneho radaru. "Niektoré mali len tri roky," povedala zástupkyňa komunity Rosanne Casimirová s tým, že ide o "nemysliteľnú stratu, o ktorej sa hovorilo, ale nikdy nebola zdokumentovaná" zo strany predstaviteľov školy. Dodala, že správa s predbežnými zisteniami bude zverejnená v júni. Kanadskí indiáni sa teraz v súčinnosti s múzeami a i súdnym lekárom usilujú získať akékoľvek záznamy o týchto úmrtiach.

Zdroj: SITA/Andrew Snucins / The Canadian Press via AP

"Znepokojujúci" objav "mi láme srdce", napísal v reakcii na Twitteri kanadský premiér Justin Trudeau. "Ide o bolestivú pripomienku temnej a hanebnej kapitoly dejín našej krajiny," uviedol. Škola v Britskej Kolumbii bola najväčšou spomedzi 139 rezidenčných škôl založených koncom 19. storočia v Kanade a navštevovalo ju počas roka do 500 študentov. V mene kanadskej vlády ju v rokoch 1890-1969 prevádzkovala katolícka cirkev.

Remains of 215 children found at former indigenous school site in Canada https://t.co/ALaZmTdGXc pic.twitter.com/4PaHTbGE5t