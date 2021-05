Slovák (34) v Rakúsku brutálne prepadol hoteliera: Vytrhol mu batoh so 150-tisíc eurami, usvedčilo ho DNA

SALZBURG - Na salzburskom krajskom súde sa konal proces vo veci olúpenia majiteľa hotela, ktorý chcel v rakúskom Saalbachu do banky priniesť denné tržby vo výške 150 000 eur. Slovák (34), ktorý sa priznal, bol za závažné lúpežné prepadnutie odsúdený na osem rokov väzenia nepodmienečne. Úlohu v prípade mali hrať aj ďalší dvaja Slováci. Súd jedného spoluobžalovaného (35) oslobodil, o druhom (42) sa nevie zatiaľ nevie, či bol do celej akcie zapletený.

Hlavný obvinený a odsúdený Slovák (34) majiteľa zranil a vytrhol mu batoh s peniazmi, píše agentúra apa. Spoluobžalovaného, ​​35-ročného krajana, ktorý tvrdil, že je nevinný, zbavili obvinenia. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor ani obhajcovia sa zatiaľ k rozsudku nevyjadrili.

Brutálna lúpež v Saalbachu

Prokuratúra žalovala Slováka (34) z pokusu o lúpež, ale súd vychádzal z toho, že lúpež bola dokonaná. Oslobodenie spod obžaloby pre druhého 35-ročného muža za spoluúčasť vychádzalo z rôznych pochybností.

Odsúdený Slovák (34) mal v pondelok ráno 20. februára 2017 na ulici udrieť postihnutého do tváre. Hotelier sa zrútil na zem. Lupič ho kopol do tváre a vytrhol mu batoh s dennými tržbami hotela. Britskí dovolenkári, ktorí sledovali útok, odvážne zasiahli. Po páchateľovi hodili snowboard. Padol, stratil batoh a ušiel. Hotelier ho prenasledoval napriek zlomenej čeľusti, ale potom lupiča stratil z dohľadu.

Zdroj: Getty Images

Polícia zatkla dvoch mužov

Po útoku policajti skontrolovali motoristov v Glemtalle a zadržali dvoch podozrivých Slovákov vo veku 42 a 35 rokov. 42-ročný muž bol svedkom identifikovaný ako pravdepodobný páchateľ a 35-ročný muž bol považovaný za spolupáchateľa, ktorý údajne čakal v únikovom vozidle.

Molekulárno-biologickým vyšetrením súdneho lekárstva sa však nepodarilo nájsť žiadne stopy DNA týchto dvoch Slovákov. Štátny zástupca konanie zastavil. Pokračovalo sa však kvôli žiadosti obete.

Vyšetrovateľ našiel DNA na ruksaku

Po nájdení dôkazov prišli na stopu 34-ročného Slováka. Podľa správy zo súdneho lekárstva je zmiešaná stopa DNA na batohu obete tvorená z DNA hoteliera a práve tohto 34-ročného muža. Preto možno „s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou“ predpokladať, že muž je jedným z páchateľov, vysvetlil prokurátor. Obvinený sa priznal už predtým, kým neboli k dispozícii výsledky DNA, jeho obhajca uviedol ako dôvod zmiernenie trestu.

Bývalý zamestanec ochranky o motíve neposkytol žiadne informácie. „Je mi to ľúto,“ ospravedlnil sa muž so šiestimi odsúdeniami na Slovensku. Včera toho už veľa nepovedal. Spoluobžalovaného zbavil viny slovami „nie, nebol tam“.

Zdroj: gettyimages.com

Tajomná rola tretieho muža

35-ročný spoluobžalovaný poprel účasť na trestnom čine. V tom čase išiel so 42-ročným mužom, ktorý je momentálne väznený na Slovensku, do Saalbachu. "Obchodoval s drogami. Povedal, že môžem prísť do Saalbachu," uviedol spoluobžalovaný. Využil túto príležitosť a v hoteli v Saalbachu ukradol žene kabelku a peňaženku s hotovosťou 300 eur.

Obhajca to vzal ako ďalší dôkaz jeho neviny. Ak by Slovák mal mať v úmysle lúpež 150 000 eur, potom by sa podľa neho nedopustil malej krádeže. Neexistujú žiadne ďalšie usvedčujúce dôkazy. Tridsaťpäťročný muž bol v decembri 2020 odsúdený Krajským súdom pre trestné veci vo Viedni na sedem rokov väzenia za lúpež. Momentálne je vo väzbe.

Advokát obete Stefan Rieder požadoval od hlavného obvineného a teraz aj odsúdeného bolestné celkovo 6 000 eur, z ktorých štát už zaplatil 4 000 eur. Obhajca včera v súdnej sieni odovzdal 100 eur advokátovi obete, zvyšných 1 900 eur však neuznal. Porota priznala hotelierovi ešte 900 eur, okrem tých 4 000 eur, ktoré už boli vyplatené.

Stále je záhadou, či má 42-ročný muž s lúpežou niečo spoločné. Prokurátor uviedol, že nebude možné objasniť, či bol alebo nebol jej účastníkom.