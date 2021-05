Konflikt medzi Izraelom a Hamasom sa vyostruje: O život prišli dvaja Libanončania

Konflikt medzi Izraelom a Hamasom neutícha

Zdroj: SITA/ AP Photo

JERUZALEM - Napätie medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas sa vyostrilo v pondelok. Hamas odvtedy na územie Izraela vypálil stovky rakiet a Izrael reaguje leteckými útokmi na ciele v pásme Gazy. Do piatku prišlo na izraelskej strane o život desať ľudí, píše na svojej webovej stránke denník The Times of Israel. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy oznámilo, že od začiatku bojov prišlo o život najmenej 115 Palestínčanov.