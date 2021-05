MIMORIADNE Izrael sa urputne bráni: Armáda mala vkročiť do pásma Gazy, neskôr to popreli

00:47 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie v súvislosti s nárastom pouličného násilia medzi Arabmi a Židmi v Izraeli. S odkazom na eskalujúci konflikt medzi židovským štátom a palestínskym hnutím Hamas vyhlásil, že Izrael má právo na obranu svojho územia pred útokmi.

"Sme hlboko znepokojení násilím v uliciach Izraela," povedal Blinken, ktorého citovala agentúra AFP. Ako dodal, moslimovia tento týždeň slávia sviatok íd al-fitr a židia oslavujú Šavuot (Sviatok týždňov), pričom obe komunity "majú právo zúčastniť sa na slávení sviatkov bez strachu z násilia".

"Vzdušné a pozemné sily izraelských obranných síl momentálne útočia v pásme Gazy," uvádza sa v stručnom oznámení armády. Ide o súčasť pokračujúcich vojenských operácií voči palestískemu hnutiu Hamas, ktoré od pondelka intenzívne ostreľuje izraelské územie raketami.

Palestinians in Gaza have been woken up by 100s of israeli airstrikes. hospitals are full of injured.

Clearly, Israel is killing children, innocents and women.

This is not a crime, This is an obvious terrorism.

Please don't be silent

