MIMORIADNE Izrael a Hamas na pokraji vojny: Vyše 70 mŕtvych, raketa zabila chlapca (†6) v detskej izbe

JERUZALEM/GAZA - V noci na dnes zazneli poplašné sirény varujúce pred dopadom rakiet prvýkrát tiež na severe Izraela. Doteraz ostreľovanie z Pásma Gazy, ovládaného palestínskou skupinou Hamas, dosiahlo len do južnej a strednej časti Izraela. Podľa reportéra agentúry DPA bola počuť najmenej jedna explózia tiež v meste Tel Aviv. Izraelské letectvo celú noc pokračovalo v bombardovaní cieľov v Pásme Gazy, zničilo tiež miestne veliteľstvo Hamasu, píše denník The Jerusalem Post (TJP).

09:08 Podľa spravodajského portálu The Times of Israel generálny štáb izraelskej armády sa vo štvrtok oboznámi s plánom možnej pozemnej invázie do pásma Gazy. Tieto plány, ktoré zostavuje divízia pre Gazu a južné velenie, môžu byť následne predložené na zváženie politickému vedeniu Izraela.

09:04 Tunisko, Nórsko a Čína požiadali o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa má konať v piatok z dôvodu stupňujúceho sa napätia medzi Izraelom a Palestínčanmi. Rokovanie bude verejné a so zastúpením Izraela a Palestínčanov. Pre agentúru AFP to v noci na štvrtok uviedli diplomatické zdroje.

08:20 Izraelská armáda informovala o zabitom šesťročnom chlapcovi. Jedna z rakiet vypálených z Gazy zasiahla jeho detskú izbu v meste Sderot.

07:45 Bezpečnostná rada OSN mala v stredu ďalšie mimoriadne zasadnutie o zhoršujúcich sa nepriateľských akciách medzi Izraelom a Palestínčanmi, ale opäť sa nedohodla na spoločnom vyhlásení, pretože s ním nesúhlasili Spojené štáty, kľúčový spojenec Izraela. Podľa viacerých zdrojov bolo 14 z 15 členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN za prijatie spoločného vyhlásenia, zameraného na zmiernenie napätia. USA však pokladajú zasadnutie rady za dostatočný prejav znepokojenia nad situáciou a nemyslia si, že vyhlásenie by "pomohlo situáciu deeskalovať".

07:30 Izraelský bezpečnostný kabinet plánuje zintenzívniť vojenské operácie zacielené na palestínske pásmo Gazy ovládané radikálnym hnutím Hamas. Armáda bude mieriť na "symboly vlády Hamasu" na území pásma Gazy, uviedla izraelská televízna stanica Kanál 12, ktorú citovala tlačová agentúra DPA. Podľa televízie už armáda oznámila, že čoskoro zaútočí na ministerstvo financií v centre mesta Gaza, aby sťažila Hamasu kontrolu nad financiami.

Zomrelo už vyše 70 ľudí

Boje sa začali po nepokojoch v Jeruzaleme v pondelok večer raketovou paľbou z Pásma Gazy na Izrael, ktorý potom začal masívnu vojenskú operáciu proti skupinám Hamas a Islamský džihád. O život prišlo podľa doterajšej poslednej bilancie vyše 70 ľudí a stovky utrpeli zranenia. Vo štvrtok ráno raketa vypálená z Gazy zasiahla izraelské mesto Sderot, v troskách domu zomrel päťročný chlapec, uvádza TJP.

Po celom Izraeli pokračujú potýčky a násilnosti medzi miestnymi Židmi a Arabmi. Polícia kvôli nim zadržala takmer 400 ľudí.

K upokojeniu situácie sa snažia prispieť Spojené štáty. "Vyjadril som ľútosť nad stratou ľudských životov. Zdôraznil som potrebu ukončiť raketové útoky a deeskalovat napätie. Izraelčania a Palestínčania si zaslúžia rovnakú mieru slobody, dôstojnosti, bezpečnosti a prosperity," napísal na twitteri americký minister zahraničia Antony Blinken po telefonáte s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom

I spoke with President Abbas about the ongoing situation in Jerusalem, the West Bank and Gaza. I expressed condolences for the loss of life. I emphasized the need to end rocket attacks and deescalate tensions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 13, 2021

Podpora amerického prezidenta Izraelu

Na stranu Izraela sa vo svojom stredajšom prejave jednoznačne postavil americký prezident Joe Biden. Biden počas telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom odsúdil raketové útoky Hamasu a ďalších teroristických skupín proti Izraelu a vyjadril "svoju neochvejnú podporu bezpečnosti Izraela a zákonným právom Izraela brániť seba a svoj ľud", uviedol Biely dom. Na úvod svojho prejavu prezident Biden vyjadril nádej, že násilie čoskoro ustane.

Izrael kvôli ostreľovaniu odklonil lety z Ben Gurionovho letiska v blízkosti Tel Avivu na letisko na juhu krajiny, koncipovaného ako alternatíva v čase ozbrojených konfliktov, uvádza Reuters.

In response to Israel's attacks in Gaza, a missile fired from Gaza hit the Petah Tikva area of Tel Aviv.#Israel #Palestine pic.twitter.com/5RIZ4FINT5 — Dailyaz (@dailyaz1) May 12, 2021

Hamas a Islamský džihád od pondelkového večera na Izrael vypálili 1500 rakiet, uviedla v stredu neskoro večer izraelská armáda. Ďalších 350 rakiet sa podľa armády nepodarilo odpáliť a "stovky" ich zneškodnil izraelský obranný systém Iron Dome (Železná kupola).