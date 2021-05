Hnutie Hamas útočilo na Tel Aviv: VIDEO Vyše sto rakiet preletelo oblohou, desiatky výbuchov

08:26 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok večer vyhlásil, že Hamas a skupiny napojené na Palestínsky islamský džihád "draho zaplatia" za svoje útoky na stredný a južný Izrael. "Ruky majú zmáčané od svojej vlastnej krvi," uviedol Netanjahu o vedení teroristických skupín. Premiér potvrdil, že izraelská armáda doposiaľ zasiahla stovky cieľov v pásme Gazy a bude pokračovať v náletoch v palestínskej enkláve. Okrem toho Netanjahu vyzval Izraelčanov, aby dodržiavali všetky bezpečnostné pokyny vydávané úradmi.

08:24 Primátor mesta Jair Revivo spresnil, že obete raketovej salvy pochádzali z arabskej komunity. "Strely Hamasu nerozlišujú medzi židmi a Arabmi," uviedol. Apeloval tiež na arabských spoluobčanov, aby ukončili protesty, a žiadal obnoviť pokoj v meste. "Budeme tu musieť spolu žiť aj zajtra," pripomenul. Nepokoje v meste Lod, ležiacom 15 kilometrov juhovýchodne od Tel Avivu, vypukli počas pohrebného sprievodu, ktorým sa arabská komunita lúčila so svojím členom smrteľne postreleným v pondelok v noci počas potýčok s miestnymi židmi. Tieto potýčky sa odohrali na pozadí vojenskej eskalácie medzi Izraelom a islamistickými zoskupeniami z palestínskeho pásma Gazy.

08:20 Ostreľovanie izraelského mesta Lod raketami z palestínskeho pásma Gazy si v noci na stredu vyžiadalo dve obete na životoch. Izraelská polícia spresnila, že auto, v ktorom sa nachádzali tieto dve osoby, dostalo priamy zásah. Ako uviedla agentúra AFP, priamo na mieste bol za mŕtveho vyhlásený asi 40-ročný muž. Druhá osoba zomrela po prevoze do nemocnice. Izraelské médiá informovali, že touto druhou obeťou je sedemročné dievča. Tretia osoba utrpela pri priamom zásahu auta ťažké zranenia. Týmito úmrtiami sa zvýšil na päť počet ľudí zabitých v Izraeli pri raketových útokoch z Gazy, ktoré neutíchajú od pondelka.

Zdroj: SITA/AP Photo / Heidi Levine

08:10 Vyslanec OSN pre mier na Blízkom východe Tor Wennesland v utorok varoval, že špirála násilia medzi Izraelom a islamistami z hnutia Hamas, ktorí ovládajú palestínske pásmo Gazu, "eskaluje smerom k totálnej vojne". V reakcii na situáciu, keď palestínske militantné skupiny vystrelili smerom na Izrael viac ako 600 rakiet, zatiaľ čo Izrael na to reagoval stovkami leteckých útokov, Wennesland žiada okamžité zastavenie paľby. "Smerujeme k vojne. Lídri na všetkých stranách musia prevziať zodpovednosť za deeskaláciu," apeloval Wennesland.

Watch these incredible images of rockets interception pic.twitter.com/xO8AfIKrsf — Daniel Carmon🇮🇱 (@danielocarmon) May 11, 2021

08:05 Vo svojom vyhlásení členovia BR OSN vyjadrili aj vážne znepokojenie nad stupňovaním napätia a násilia na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema, ktorý Izrael anektoval a považuje ho za súčasť svojho hlavného mesta. Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price v utorok na otázku, či sú USA aj naďalej proti takémuto vyhláseniu, odpovedal, že USA sa chcú "postarať o to, aby kroky, či už pochádzajú od izraelskej vlády, palestínskej samosprávy alebo Bezpečnostnej rady OSN, slúžili nie na eskaláciu alebo provokovanie, ale na deeskaláciu".

Vyše 100 rakiet

Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, k intenzívnemu ostreľovaniu izraelského územia došlo len niekoľko minút po zverejnení správy, že izraelská armáda pri svojom nálete v meste Gaza zničila deväťposchodovú budovu. Dovtedy bol v oblasti niekoľko hodín pokoj. Vojenské krídlo palestínskeho islamistického hnutia Hamas následne informovalo, že len na mesto Tel Aviv a neďaleké letisko Bena Guriona vypálilo "vyše 110 rakiet".

Ďalších "asi sto rakiet" bolo palestínskymi radikálmi vystrelených na mesto Beerševa. Ostreľované boli aj lokality Aškelon, či Modi'in. Podľa izraelských médií rakety vystrelené z palestínskej enklávy poškodili aj sieť potrubí na prepravu ropných produktov medzi mestami Ejlat a Aškelon. Podľa izraelských médií nateraz nie sú správy o prípadných zranených pri palestínskych útokoch. Keď sa rozozvučali sirény, obyvatelia utekali do krytov.

Zdroj: SITA/AP Photo / Avshalom Sassoni

Zdroj: SITA/AP Photo / Adel Hana

Prvé správy naznačujú, že protiraketové systémy v strednom Izraeli časť rakiet vystrelených z palestínskej enklávy zneškodnili. Hamas vo svojom vyhlásení potvrdil, že ide o "odvetu za opätovné spustenie náletov proti domom civilistov" v Gaze. Agentúra AP informovala, že v deväťposchodovej budove v Gaze, ktorú zničilo izraelské letectvo, boli byty, sídla spoločností pôsobiacich v sektore zdravotníctva a zubná klinika.

Päť výstražných rakiet

AP dodala, že izraelské lietadlo najprv z dronu vystrelilo päť výstražných rakiet, aby ľudí v budove - v stredu skoro ráno - varovalo pred prichádzajúcim bombardovaním. Krátko nato dostala budova niekoľko zásahov. Správy o obetiach alebo zranených zatiaľ nie sú k dispozícii. Výšková budova bola pri útoku vážne poškodená.

Zdroj: SITA/AP Photo / Heidi Levine

Spravodajský portál The Times of Israel v noci na stredu informoval, že americký minister zahraničných Antony Blinken absolvoval telefonát so svojím izraelským kolegom Gabim Aškenazim, pričom vyjadril znepokojenie Washingtonu nad raketovými útokmi na Izrael z Gazy a vyjadril sústrasť v súvislosti so stratami na životoch.

Zdroj: SITA/AP Photo / Heidi Levine

Obaja diplomati diskutovali o nedávnom násilí v okolí komplexu Chrámová hora v Jeruzaleme a vo východojeruzalemskej štvrti Šajch Džarrá, kde desiatkam palestínskych rodín hrozí vysťahovanie v prospech ultranacionalistických židov.

Blinken "zopakoval svoju výzvu všetkým stranám (konfliktu), aby neeskalovali napätie a zastavili násilnosti, ktoré si vyžiadali životy izraelských a palestínskych civilistov vrátane detí," uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva zahraničných vecí.