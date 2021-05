VIDEO Vesmírna sonda z asteroidu Bennu sa začala vracať k Zemi: Neuveríte, ako dlho jej to bude trvať

Ako píše agentúra DPA, sonda strávila vo vesmíre takmer päť rokov a cesta na zem jej bude trvať ďalšieho dva a pol roka. Sonda OSIRIS-REx zapla svoje raketové motory o 20.23 h GMT (22.23 SELČ), informovala NASA. Sonde sa vzorky z asteroidu podarilo odobrať vlani v októbri, pripomína DPA. Svoj náklad, ktorý podľa odhadov váži 200 až 400 gramov, vypustí na Zem v septembri 2023 a potom bude obiehať okolo slnka, čakajúc na ďalšie inštrukcie.

Zdroj: SITA/Conceptual Image Lab / Goddard Space Flight Center / NASA via AP

"Prvotný kúsok našej slnečnej sústavy smeruje na Zem, kde môže mnoho generácií bádateľov odhaliť jeho tajomstvá," uviedol Thomas Zurbuchen z riaditeľstva NASA pre vedecké misie. Vedci dúfajú, že táto misia v hodnote jednej miliardy dolárov pomôže objasniť pôvod našej slnečnej sústavy. Asteroidy v slnečnej sústave totiž pozostávajú z rovnakého materiálu, z ktorého sa sformovali aj planéty.

After nearly 5 years in space, @NASASolarSystem's #OSIRISREx mission is heading to Earth with a sample of rocks & dust from a 4.5-billion-year-old asteroid!



🪨 ▪️▪️▪️🛰️▪️▪️▪️ 🌎



Check out how its mission #ToBennuAndBack exceeded our expectations: https://t.co/91n38cmQNA pic.twitter.com/bxtT0uXeu3